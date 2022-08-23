Президент подписал закон о бомбоубежищах в каждой новостройке — Finance.ua
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Президент подписал закон о бомбоубежищах в каждой новостройке

Казна и Политика
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Президент подписал закон о бомбоубежищах в каждой новостройке
Президент подписал закон о бомбоубежищах в каждой новостройке
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому застройщики обязаны проектировать и строить бомбоубежища в каждом новом здании.
Об этом говорится на сайте ВР.
Законопроект № 7398 предусматривает срочное развертывание в Украине сети бомбоубежищ, в том числе и в новостройках. Так, градостроительная документация должна включать информацию о планируемых инженерно-технических мерах гражданской защиты, иначе ее не утвердят.
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Орган государственного архитектурно-строительного контроля теперь может отказать в выдаче сертификата о готовности здания к эксплуатации, если застройщик не завершит работы по оборудованию бомбоубежища.
Законопроект № 7398 также содержит норму о наличии инженерно-технических средств для эвакуации маломобильных граждан в зданиях, где постоянно проживают более 50 человек, и в сооружениях, где временно могут размещаться более 100 человек.
Кроме того, закон упрощает процедуру передачи земельного участка для размещения объектов гражданской защиты и определяет, как нужно содержать в надлежащем состоянии объект укрытия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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