Заставят возвращать средства: в Минэкономики объяснили действия работодателя в случае досрочного увольнения ВПЛ — Finance.ua

Заставят возвращать средства: в Минэкономики объяснили действия работодателя в случае досрочного увольнения ВПЛ Сегодня 16:01 — Личные финансы

Заставят возвращать средства: в Минэкономики объяснили действия работодателя в случае досрочного увольнения ВПЛ

Правительство усовершенствовало программу выплаты компенсации работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. Соответствующее решение принято на заседании Кабинета Министров Украины 24 января.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, в 2023 году финансирование программ для трудоустройства внутренних переселенцев было увеличено в 1,5 раза.

«У нас есть семь миллионов внутренне перемещенных лиц, для которых вопрос поиска нового рабочего места чрезвычайно актуален. Поэтому программа стимулирования трудоустройства ВПЛ для Правительства остается одной из приоритетных в 2023 году», — объяснила чиновник.

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По новым правилам компенсацию затрат на оплату труда ВПЛ (не более двух размеров минимальной заработной платы) работодатель получит при сохранении гарантий занятости такого лица в течение периода, превышающего продолжительность выплаты в два раза.

Также работодатель имеет право на возмещение расходов на переподготовку и повышение квалификации лиц из числа безработных ВПЛ, трудоустроенных сроком не менее чем на 12 календарных месяцев. Размер компенсации определяется Кабинетом Министров Украины в пределах стоимости обучения по переподготовке и повышению квалификации.

Если ВПЛ уволят раньше

В случае увольнения работника, за которого выплачивалась компенсация, до истечения установленного срока сохранения гарантий занятости сумма выплаченных средств возвращается в полном объеме. Единственное исключение из этого — когда на его рабочее место работодателем трудоустроен другой зарегистрированный безработный по направлению территориального центра занятости до истечения установленного срока сохранения гарантий занятости.

Справка Finance.ua:

Кабмин продлил действие программы выплат компенсации работодателям за трудоустройство ВПЛ на 2023 год;

за каждого трудоустроенного из ВПЛ государство выплачивает работодателю компенсацию в размере минимальной заработной платы (6700 грн) в течение двух месяцев;

прогнозные расходы Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на 2023 год составляют 308 млн грн при прогнозном трудоустройстве 23 000 человек.

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