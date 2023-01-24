Какую компенсацию будут получать работодатели за трудоустройство ВПЛ — названы суммы Сегодня 20:01 — Казна и Политика

Какую компенсацию будут получать работодатели за трудоустройство ВПЛ — названы суммы

Правительство изменило условия выплаты компенсации работодателям, трудоустраивающим внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает портал Pro Гроші.

По его словам, на заседании 24 января были внесены изменения в Порядок осуществления мер содействия занятости, возврата средств, направленных на финансирование таких мер, в случае нарушения гарантий занятости для внутренне перемещенных лиц.

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В частности, правительство предусмотрело, что компенсация расходов работодателя на оплату труда выплачивается в размере фактических расходов на оплату труда переселенцев, принятых по направлению центров занятости. В то же время размер компенсации не может быть выше 2 размеров минимальной заработной платы (13 400 гривен) или рассчитанной из нее соответствующей суммы в случае, когда лицо работало неполный месяц.

Если же компенсация предоставляется за неполный месяц и фактические затраты на оплату труда превышают 2 размера минимальной заработной платы, тогда размер компенсации за этот период рассчитывается следующим образом: два размера минимальной зарплаты делят на количество рабочих дней месяца (или количество часов при почасовом учете рабочего времени) и умножают на количество рабочих дней (или количество часов), за которые предоставляется компенсация.

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Кроме того, Кабмин уточнил нормы по компенсации расходов работодателя на оплату труда или на переподготовку и повышение квалификации ВПЛ и возврат этих средств в случае увольнения работника, за которого выплачивается или выплачивалась такая компенсация.

Какую помощь будут получать ВПЛ в 2023 году

Украинцы, оформившие выплаты через «Дія» до апреля 2022 года включительно, продолжат получать финансовую помощь в размере 2 000 гривен на взрослого члена семьи и 3 000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью. Такая помощь предоставляется лицам, проживающим на определенных территориях.

Также в 2023 году ВПЛ смогут получать финансовую помощь от таких международных организаций:

Красный Крест;

ЮНИСЕФ;

ООН.

ВПЛ смогут получать ежемесячную помощь в размере 2 500 гривен от Красного Креста. Семьям, в которых 3 и более детей, ЮНИСЕФ будет выплачивать по 2 200 гривен в месяц.

Помощь от ООН в размере 2200 гривен украинцы будут получать в течение нескольких месяцев. Зарегистрироваться на помощь можно в офисах и выездных пунктах в десяти регионах: Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Кировоградской областях.

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Pro Гроші По материалам:

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