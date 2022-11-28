Защитникам Киева выплатят пособие в более чем 13 тыс. грн: подробности — Finance.ua

Защитникам Киева выплатят пособие в более чем 13 тыс. грн: подробности Сегодня 09:11 — Личные финансы

Защитникам Киева выплатят пособие в более чем 13 тыс. грн: подробности

Киевсовет выделил 100 млн гривен на единовременное пособие добровольцам, оборонявшим Киев с 24 февраля по 1 июня 2022 года.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил после заседания Киевсовета.

Кто получит выплаты

Это безвозвратная финансовая помощь, предусмотренная около 10 тысячам добровольцев. Это те люди, которые в составе добровольческих формирований выполняли боевые задания, как правило, в свободное от основной работы время, за собственные средства закупали военную форму и снаряжение.

Этим решением депутаты хотят обеспечить финансовое поощрение для добровольцев добровольческих формирований территориальной громады города Киева.

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"Киев планирует выплатить каждому добровольцу одноразовую безвозвратную финансовую помощь в размере двух минимальных зарплат — 13,4 тыс. грн.

В общей сложности на эти нужды необходимо направить 134 млн грн. До конца 2022 года город выделил на поддержку добровольцев 100 млн грн", — объяснил мэр Киева Виталий Кличко.

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