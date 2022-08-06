Добровольцам терробороны следует сохранять средний заработок — разъяснение Минэкономики Сегодня 17:21 — Личные финансы

Добровольцам терробороны следует сохранять средний заработок — разъяснение Минэкономики

Среди новых ключевых изменений в КЗоТ есть то, что его положения отменили сохранение среднего заработка мобилизованным. Однако в Минэкономики решили прояснить этот момент поподробнее.

Что говорят в ведомстве? Когда речь идет о работниках, заключивших контракт добровольца территориальной обороны, Минэкономики придерживается другого мнения в вопросе сохранения среднего заработка. Минэкономики в своем за такими работниками нужно сохранять средний заработок. Когда речь идет о работниках, заключивших контракт добровольца территориальной обороны, Минэкономики придерживается другого мнения в вопросе сохранения среднего заработка. Минэкономики в своем комментарии выделило указанную категорию работников в отдельную группу и сделало вывод, что

Пунктом 3 формы контракта добровольца территориальной обороны, утвержденной приказом Министерства обороны Украины, предусмотрено, что на заключившего этот контракт добровольца территориальной обороны распространяются гарантии социальной и правовой защиты, предусмотренные Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» и ст. 119 КЗоТ.

При этом ст. 119 КЗоТ регламентирует гарантии для работников при выполнении государственных или общественных обязанностей.

В этой связи и учитывая, что нормы Закона № 2352-IX и Формы контракта не содержат изменений в правовом регулировании социального и правового положения членов добровольческих формирований территориальных общин (далее — ДФТГ), в том числе и в части сохранения за ними среднего заработка, законодательных оснований для прекращения выплаты сохраненного среднего заработка указанным категориям работников не предусматривается.

Также следует отметить, что КЗоТ четко определяет сохранение упомянутых гарантий именно на время выполнения государственных и/или общественных обязанностей, если по действующему законодательству эти обязанности могут осуществляться в рабочее время. Следовательно, по мнению Минэкономики, работодатель может потребовать от добровольца — члена ДФТГ подтверждения того, что выполнение поставленных командиром задач осуществляется в рабочее время.

Форма такого доказательства не определена законодательством. Поэтому командир может подтверждать любыми должным образом заверенными документами, которые в достаточной степени указывают на привлечение добровольца к выполнению задач территориальной обороны в его рабочие (согласно определенному работодателем режиму) дни.

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