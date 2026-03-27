Зарплаты в ІТ 2026: Python и Data Science среди лидеров

Самые высокие типичные зарплаты в 2026 году зафиксированы среди Python-разработчиков и специалистов в сфере Data Science.

Об этом свидетельствуют данные платформы Djinni.

Зарплаты уровня senior

Для специалистов с опытом более пяти лет медианная зарплата в обеих категориях составляет около $5 тыс.

В то же время, в сегменте Data Science наблюдается значительно шире разброс зарплат и меньше наймов. Если минимум половина Python-разработчиков получает в диапазоне $4−6 тыс., то среди Data Science специалистов показатели варьируются шире — примерно от $3,3 тыс. до $6,7 тыс.

Зарплаты уровня middle

На уровне middle самые высокие типичные зарплаты получают специалисты Data Science и DevOps с соответствующим опытом.

Их доходы могут превышать уровень оплаты труда более опытных тестировщиков и HR-специалистов.

Зарплаты уровня junior

Среди начальных позиций самые высокие зарплаты зафиксированы у маркетологов уровня junior: $700−1200. В то же время на уровне senior маркетологи находятся в конце рейтинга по уровню зарплат.

Для большинства других категорий, включая технические специальности, оплата труда junior-специалистов обычно составляет $500−800.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что после двух полугодий стабильного роста зарплаты в украинском геймдеве упали. Медианная зарплата по индустрии упала на $100 и сейчас составляет $2300. Еще в течение прошлого года рынок демонстрировал положительную динамику — за 12 месяцев медиана выросла на $400. Однако последние данные свидетельствуют о коррекции.

Данные Dou свидетельствуют , что самые высокие медианные зарплаты в украинской ІТ-индустрии получают руководители технических команд.

Самые высокие медианные компенсации зафиксированы в категориях:

Tech Leadership (CTO, Head, Director of Engineering, Technical Director) — $6325;

General Leadership (CEO, Founder, COO) — $4000;

IT Consultant — $3850;

Product Design — $3000.

В сфере дизайна медианные зарплаты составляют:

UI/UX Design — $1730;

Graphic/Motion Design — $1570.

Среди других специализаций:

юридические специалисты — $2700;

Finance/Accounting — $2000;

Marketing — $2000;

Tech Writing — $2000;

HR — $1940;

Sales/BizDev — $1850;

Brand/PR/Content — $1700;

Recruitment и Learning & Development — $1600−1650.

