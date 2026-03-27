0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зарплаты в ІТ 2026: Python и Data Science среди лидеров

Личные финансы
Среди начальных позиций самые высокие зарплаты зафиксированы у маркетологов уровня junior
Среди начальных позиций самые высокие зарплаты зафиксированы у маркетологов уровня junior
Самые высокие типичные зарплаты в 2026 году зафиксированы среди Python-разработчиков и специалистов в сфере Data Science.
Об этом свидетельствуют данные платформы Djinni.

Зарплаты уровня senior

Для специалистов с опытом более пяти лет медианная зарплата в обеих категориях составляет около $5 тыс.
В то же время, в сегменте Data Science наблюдается значительно шире разброс зарплат и меньше наймов. Если минимум половина Python-разработчиков получает в диапазоне $4−6 тыс., то среди Data Science специалистов показатели варьируются шире — примерно от $3,3 тыс. до $6,7 тыс.

Зарплаты уровня middle

На уровне middle самые высокие типичные зарплаты получают специалисты Data Science и DevOps с соответствующим опытом.
Их доходы могут превышать уровень оплаты труда более опытных тестировщиков и HR-специалистов.

Зарплаты уровня junior

Среди начальных позиций самые высокие зарплаты зафиксированы у маркетологов уровня junior: $700−1200. В то же время на уровне senior маркетологи находятся в конце рейтинга по уровню зарплат.
Для большинства других категорий, включая технические специальности, оплата труда junior-специалистов обычно составляет $500−800.
Зарплаты в ІТ: Python-разработчики и Data Science среди лидеров
Зарплаты в ІТ: Python-разработчики и Data Science среди лидеров, Джерело Djinni
Напомним, ранее Finance.ua писал, что после двух полугодий стабильного роста зарплаты в украинском геймдеве упали. Медианная зарплата по индустрии упала на $100 и сейчас составляет $2300. Еще в течение прошлого года рынок демонстрировал положительную динамику — за 12 месяцев медиана выросла на $400. Однако последние данные свидетельствуют о коррекции.
Данные Dou свидетельствуют, что самые высокие медианные зарплаты в украинской ІТ-индустрии получают руководители технических команд.
Самые высокие медианные компенсации зафиксированы в категориях:
  • Tech Leadership (CTO, Head, Director of Engineering, Technical Director) — $6325;
  • General Leadership (CEO, Founder, COO) — $4000;
  • IT Consultant — $3850;
  • Product Design — $3000.
В сфере дизайна медианные зарплаты составляют:
  • UI/UX Design — $1730;
  • Graphic/Motion Design — $1570.
Среди других специализаций:
  • юридические специалисты — $2700;
  • Finance/Accounting — $2000;
  • Marketing — $2000;
  • Tech Writing — $2000;
  • HR — $1940;
  • Sales/BizDev — $1850;
  • Brand/PR/Content — $1700;
  • Recruitment и Learning & Development — $1600−1650.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
Место для вашей рекламы
