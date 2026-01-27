«Зарплаты в конвертах» нардепам с начала полномасштабной войны выросли с $1 тыс. до $5 тыс. — Клименко Сегодня 05:50

Выплаты в долларах с конверта.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, после начала полномасштабной войны «зарплаты в конвертах» народным депутатам выросли от 1−2 тыс. до 5 тыс. долларов. Подозрение от САП получил 41 народный избранник IX созыва.

Об этом в интервью «Укринформу» рассказал руководитель САП Александр Клименко.

По словам Клименко, в начале полномасштабного вторжения в 2022 году выплаты «в конвертах» депутатам временно приостановились. После возобновления этих выплат суммы составляли от 1 до 2 тысяч долларов в месяц за голосование в Верховной Раде за определенные законопроекты.

«Потом выплаты выросли до 5 тысяч долларов. Могли налагаться штрафные санкции. Тогда „зарплата“ уменьшалась до 3 тысяч долларов», — отметил руководитель САП.

Он добавил, что к началу войны периодически «зарплаты в конвертах» могли достигать и 20 тысяч долларов в месяц.

История уголовных производств

Клименко напомнил, что первое уголовное производство в отношении народного депутата было зарегистрировано еще при бывшем генпрокуроре Ирине Венедиктовой в конце 2021 года. «Это был первый эпизод, который начали расследовать», — сказал он.

В общей сложности, по словам руководителя САП, подозрение получил 41 народный депутат Верховной Рады IX созыва. За десять лет деятельности антикоррупционных органов подозрения получили 79 действующих и бывших депутатов.

Напомним, 13 января Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура вручили подозрение главе фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко за предложение о предоставлении неправомерной выгоды народным депутатам Украины.

«НАБУ и САП разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины на предложения неправомерной выгоды народным депутатам, принадлежащим к фракциям, которые данное лицо не возглавляет, за голосование „за“ или „против“ конкретных законопроектов. Предварительная квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины», — сообщило тогда НАБУ.

