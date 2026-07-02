Зарплаты в госсекторе выросли: где зафиксирован наибольший прирост Сегодня 14:02 — Личные финансы

Наибольший рост зафиксирован в областных государственных и военных администрациях

В мае 2026 года по сравнению с маем 2025 года средняя заработная плата выросла во всех категориях государственных органов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Численность работников госорганов

В мае 2026 г. фактическая численность работников государственных органов составляла 165,9 тыс. человек, что на 1,6 тыс. человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из них:

108,7 тыс. человек работали в государственных органах центрального уровня вместе с территориальными органами;

23,2 тыс. человек в местных государственных и военных администрациях;

34,1 тыс. человек в органах судебной власти.

Зарплаты

В мае 2026 года по сравнению с маем 2025-го средняя заработная плата увеличилась во всех категориях государственных органов.

Наибольший рост зафиксирован в областных государственных и военных администрациях — на 31,3%.

В органах судебной власти средняя зарплата выросла на 9,6%, в аппаратах государственных органов центрального уровня — на 4,1%, а в территориальных органах центральных органов исполнительной власти областного уровня — на 6,3%.

Госорганы с самыми высокими средними зарплатами

Среди государственных органов центрального уровня самые высокие показатели средней заработной платы в мае 2026 года зафиксированы в следующих учреждениях:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — 104,4 тыс. грн;

Счетная палата — 97,6 тыс. грн;

Антимонопольный комитет Украины — 93,6 тыс. грн;

Аппарат Верховной Рады Украины — 86,8 тыс. грн;

Национальное агентство по предотвращению коррупции — 83,5 тыс. грн.

В Министерстве финансов напомнили, что заработная плата госслужащих также включает единовременные выплаты, в частности компенсации за неиспользованный отпуск, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов, выходное пособие при увольнении, другие выплаты, предусмотренные законодательством, поэтому месячные показатели средней заработной платы могут колебаться.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на данные Государственной службы статистики писал , что в мае 2026 года средняя заработная плата в Украине составляла 30 961 грн. По сравнению с апрелем показатель вырос на 1,5%. Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в Киеве, где средняя зарплата составила 47 115 грн. Второе место заняла Киевская область с показателем 32 374 грн. В то же время, самые низкие средние зарплаты зафиксированы в Черновицкой и Кировоградской областях — 22 354 грн и 22 336 грн соответственно.

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