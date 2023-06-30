Зарплаты SEO-специалистов: до $6000 в месяц у тим-лидов — Finance.ua

Зарплаты SEO-специалистов: до $6000 в месяц у тим-лидов Сегодня 14:02 — Личные финансы

Зарплаты SEO-специалистов: до $6000 в месяц у тим-лидов

IТ-компания Zeeks провела анонимный нишевой зарплатный опрос среди SEO-специалистов и Affiliate-менеджеров, чтобы выяснить, сколько они зарабатывают. Опрос проводился в мае 2023 года, в нем приняли участие 356 анкет украинских специалистов разных уровней, из которых 306 — сеошники, 50 — афилиаты.

Ключевые тезисы результатов исследования

53% респондентов отметили, что работают в продуктовых компаниях, которые продвигают собственные сайты, а 6% всех опрошенных занимаются только фрилансом.

Медиана заработной платы среди SEO-специалистов всех уровней — $1600.

70% специалистов работают на западные рынки, а уровень их вознаграждения на 10−50% выше, чем у тех, кто продвигает украинские проекты.

Женщин среди сеошников больше, чем мужчин.

Зарплаты и бонусы

Специалисты, работающие с сайтами на западных рынках, зарабатывают в среднем $2222. Те, кто работает на локальном рынке — $1069.

Мода заработной платы (наиболее часто встречающееся среди всех анкет значение) для зарубежного рынка — $3000, а для Украины — $1000.

Джуны, продвигающие сайты на западные рынки, зарабатывают на 10% больше, чем на локальных украинских проектах. В то же время, заработные платы миддлов и синьоров на зарубежном рынке выше на 20% и 50% соответственно по сравнению с зарплатами на проектах в Украине и странах СНГ.

45% опрошенных отметили, что у них есть бонусная система вознаграждений. Самое популярное денежное вознаграждение по бонусной системе — 10% от заработной платы, а средний уровень бонусов среди всех опрошенных составляет 42%.

Junior SEO-специалисты с высоким уровнем английского языка могут зарабатывать на 35−75% больше, а миддлы — на 62−65%.

Авторы исследования подробно исследовали вилки вознаграждений в разрезе опыта для специалистов Junior, Middle, Senior, Team Lead и Head of department.

Head of SEO department с опытом более 5 лет чаще всего зарабатывают: min $350, max $15 000;

Junior SEO, с опытом работы 1−2 года зарабатывают: min $375, max $1000;

Middle SEO, проработавшие 3−5 лет, получают: min $500, max $2800;

зарплаты Senior SEO с опытом от 5 лет: min $700, max $5300.

Бонусные системы

43,2% Junior-специалистов имеют бонусные системы, составляющие от 2 до 120% от ставки, среднее значение — 32%, мода — 10%.

40,8% миддл специалистов имеют бонусную систему и в среднем получают 31% вознаграждения от ставки, мода — 10%. В целом бонусы по разным анкетам составляют от 5 до 100%.

Только 38% синиоров имеют бонусные системы, среднее значение которых — 42,5% от ставки, а мода для этих специалистов — 10%. Бонусы разных респондентов колеблются от 3 до 300%.

54,8% тим-лидов имеют бонусную систему, которая колеблется от 5 до 200% от ставки. Среднее бонусное вознаграждение — 54%, мода — 50%.

51,3% Head of department также имеют бонусную систему, в среднем эти бонусы составляют 55% от ставки, а мода — 100%. Бонусные выплаты колеблются от 5 до 100%.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.