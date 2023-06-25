DevOps Engineer: кто он и сколько зарабатывает (инфографика) — Finance.ua

DevOps Engineer: кто он и сколько зарабатывает (инфографика) Сегодня 12:26 — Личные финансы

DevOps Engineer: кто он и сколько зарабатывает (инфографика)

DevOps Engineer — эти специалисты составляют около 3% айтишников, участвующих в зарплатном опросе DOU.

У них одна из самых высоких зарплат в украинском ІТ: в среднем DevOps/SRE в декабре 2022 года зарабатывали $3500 (разработчики — $3400).

Кроме того, они легче переживают нынешний кризис в украинском и мировом ІТ.

Мы проанализировали ответы 325 DevOps-инженеров и 28 Site Reliability Engineers, принявших участие в зарплатном опросе в декабре 2022 года; использовали данные исследования рынка труда в ІТ, которое состоялось на DOU в апреле 2023 года, а также наши данные о вакансиях для ІТ-специалистов по состоянию на май 2023 года.

Подробнее о том, кто такие DevOps/SRE и чем занимаются — в нашей аналитике.

Найти работу DevOps/SRE специалистам легче, чем большинству айтишников

Специалисты по DevOps/SRE легче других айтишников переживают кризис в украинском ІТ: согласно нашему весеннему исследованию рынка труда, 90% из них работают. Это один из лучших показателей среди всех ІТ-специализаций — всего на момент опроса работали 83% респондентов. Кроме того, DevOps/SRE реже увольняли с работы после начала полномасштабного вторжения, чем других айтишников (11% против 16%), а новую работу они преимущественно находили быстрее остальных (43% потратили на поиск до месяца против 35% среди всех айтишников).

Однако кризисные явления ощущаются и в этой специализации: количество вакансий для DevOps/SRE, размещенных на DOU, в 2023 году уменьшилось по сравнению с 2022 годом. В этом году мы имеем для них в среднем 165 вакансий в месяц против 244 в прошлом году (без учета января-февраля 2022-го). На каждую вакансию DevOps/SRE на DOU откликаются 9−10 специалистов, что меньше, чем у большинства специализаций разработчиков и тестировщиков (смотрите подробную аналитику вакансий за май 2023 года).

Половина DevOps/SRE работают в ІТ более 5 лет

Больше DevOps и Site Reliability Engineers живут сейчас в Киеве (37%) и во Львове (17%). Еще 12% за границей, но планируют вернуться в Украину.

Медианный возраст специалистов по DevOps/SRE несколько выше, чем в среднем в ІТ-специализациях: 29 лет против 28. Это связано прежде всего с большим опытом работы в индустрии: в среднем у украинских DevOps и Site Reliability Engineers чуть более семи лет опыта работы в ІТ против пяти лет в целом среди всех айтишников.

19% DevOps — это джуниоры, мидлы и сеньоры — по 32%.

Среди специалистов по DevOps/SRE всего 3% женщин. Это один из самых низких показателей в украинском ІТ: меньше женщин только среди сисадминов — 1%. В будущем, по всей вероятности, их доля будет расти: если среди DevOps/SRE уровня Senior+ женщин 1%, то среди Junior — 7%.

92% специалистов по DevOps/SRE имеют высшее образование или учатся в университете. Большинство получали его в КПИ им. Сикорского, НАУ и Львовской политехнике. У большинства — высшее образование в области компьютерных наук (72%) или технических наук (23%).

Python — основной рабочий язык в DevOps/SRE

93% специалистов по DevOps и SRE используют Python, а для 62% это основной рабочий язык.

Вторым по важности языком является Go — 24% используют его в работе, для 3% это основной язык, а 22% специалистов планируют в этом году его изучить.

25% выбирают Groovy, а для 5% она является основным рабочим языком.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.