Зарплаты чиновников в Украине снова выросли: сколько платят — Finance.ua

Зарплаты чиновников в Украине снова выросли: сколько платят Сегодня 13:00 — Казна и Политика

Зарплаты чиновников в Украине снова выросли: сколько платят

Зарплата в центральных государственных органах Украины выросла. В феврале 2025 года средняя выплата составила 51,4 тысячи гривен, хотя годом ранее этот показатель был на уровне 44,4 тысячи гривен.

По данным Министерства финансов , в январе в центральных госорганах зарплату получал 21 771 человек.

При этом лидером по зарплате является Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, где работает 532 человека. Средняя зарплата составляет 90,1 тысячи гривен.

Также в тройку ведомств с самой высокой зарплатой попало Национальное агентство по предотвращению коррупции — 79,4 тысячи гривен и Антимонопольный комитет — 77,4 тысячи гривен.

В пятерке лидеров также оказалось Министерство цифровой трансформации с показателем 65,8 тысячи гривен и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку — 65,6 тысячи гривен.

Самые низкие зарплаты:

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра — 35,8 тысячи гривен;

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками — 35,4 тысячи гривен;

Госслужба по делам детей — 33,4 тысячи гривен;

Госагентство резерва — 32,8 тысячи гривен;

Национальная служба посредничества и примирения — 28,7 тысячи гривен.

Что касается зарплат руководителей, то средняя выплата составляет 116,5 тысячи гривен.

Самые высокие зарплаты:

Министерство национального единства Украины — 401,4 тысячи гривен;

НКРЭКУ — 294,3 тысячи гривен;

НАПК — 243,2 тысячи гривен;

Аппарат Верховной Рады — 239,8 тысячи гривен;

Госагентство по управлению зоной отчуждения — 184,2 тысячи гривен.

УНІАН По материалам:

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