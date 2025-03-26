Зарплаты чиновников в Украине снова выросли: сколько платят — Finance.ua

Зарплаты чиновников в Украине снова выросли: сколько платят
Зарплата в центральных государственных органах Украины выросла. В феврале 2025 года средняя выплата составила 51,4 тысячи гривен, хотя годом ранее этот показатель был на уровне 44,4 тысячи гривен.
По данным Министерства финансов, в январе в центральных госорганах зарплату получал 21 771 человек.
При этом лидером по зарплате является Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, где работает 532 человека. Средняя зарплата составляет 90,1 тысячи гривен.
Также в тройку ведомств с самой высокой зарплатой попало Национальное агентство по предотвращению коррупции — 79,4 тысячи гривен и Антимонопольный комитет — 77,4 тысячи гривен.
В пятерке лидеров также оказалось Министерство цифровой трансформации с показателем 65,8 тысячи гривен и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку — 65,6 тысячи гривен.
Самые низкие зарплаты:
- Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра — 35,8 тысячи гривен;
- Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками — 35,4 тысячи гривен;
- Госслужба по делам детей — 33,4 тысячи гривен;
- Госагентство резерва — 32,8 тысячи гривен;
- Национальная служба посредничества и примирения — 28,7 тысячи гривен.
Что касается зарплат руководителей, то средняя выплата составляет 116,5 тысячи гривен.
Самые высокие зарплаты:
- Министерство национального единства Украины — 401,4 тысячи гривен;
- НКРЭКУ — 294,3 тысячи гривен;
- НАПК — 243,2 тысячи гривен;
- Аппарат Верховной Рады — 239,8 тысячи гривен;
- Госагентство по управлению зоной отчуждения — 184,2 тысячи гривен.
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