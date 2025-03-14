Более 27%: как росли зарплаты чиновников за год (инфографика) — Finance.ua

Более 27%: как росли зарплаты чиновников за год (инфографика) Сегодня 11:04 — Казна и Политика

Более 27%: как росли зарплаты чиновников за год (инфографика)

В январе 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 49,25 тысячи гривен. По сравнению с январем прошлого года (38,6 тысячи гривен) зарплата увеличилась на 27,6%.

Об этом сообщает Минфин

Читайте также Где чиновники получают самые большие зарплаты (размеры)

Зарплата чиновников значительно превышает средний уровень по Украине. По данным ПФУ, в январе зарплата составила 18,7 тысячи гривен. За год она выросла на 24,6%.

Рейтинг по зарплатам

По данным Минфина, в январе в центральных госорганах зарплату получали 21 707 человек.

Лидирует по уровню зарплат Антимонопольный комитет — 76,0 тысячи гривен. В комитете работает 266 человек.

На втором месте — Национальное агентство по предотвращению коррупции — 75,8 тысячи гривен. Численность сотрудников — 355 человек.

Далее следует Секретариат Национального трехстороннего социально-экономического совета — 66,6 тысячи гривен (9 человек).

В Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку платят 66,3 тысячи гривен (223 человек).

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, работают 525 человек, средняя зарплата — 65,1 тысячи гривен.

Інфографіка Мінфін<

Зарплаты руководства

Средняя зарплата руководства ведомств составляет 106,9 тысячи гривен.

Самые высокие зарплаты среди 498 руководителей в следующих ведомствах:

Государственная служба финансового мониторинга Украины — 423,5 тысячи гривен,

Секретариат Национального трехстороннего социально-экономического совета — 232,3 тысячи гривен,

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции — 230,9 тысячи гривен,

Государственная налоговая служба Украины — 211,9 тысячи гривен,

Государственное агентство развития туризма Украины — 202,6 тысячи гривен.

Справка Finance.ua:

По итогам 2024 года она выросла на 61% и кое-где достигает более 300 тыс. гривен. Кто из чиновников и в каких областях получает наибольшую и наименьшую зарплату, рассказывает Finance.ua в статье:

Самый высокий индекс частоты коррупционных действий в Черновцах, Днепре и Одессе. Об этом стало известно из исследования социологической группы «Рейтинг», проведенного в 21 городе Украины. В антирейтинг с высокими показателями также попали Львов, Полтава, Ивано-Франковск и Винница.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.