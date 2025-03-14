Более 27%: как росли зарплаты чиновников за год (инфографика) — Finance.ua

Более 27%: как росли зарплаты чиновников за год (инфографика)
В январе 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 49,25 тысячи гривен. По сравнению с январем прошлого года (38,6 тысячи гривен) зарплата увеличилась на 27,6%.
Об этом сообщает Минфин.
Зарплата чиновников значительно превышает средний уровень по Украине. По данным ПФУ, в январе зарплата составила 18,7 тысячи гривен. За год она выросла на 24,6%.
Рейтинг по зарплатам
По данным Минфина, в январе в центральных госорганах зарплату получали 21 707 человек.
Лидирует по уровню зарплат Антимонопольный комитет — 76,0 тысячи гривен. В комитете работает 266 человек.
На втором месте — Национальное агентство по предотвращению коррупции — 75,8 тысячи гривен. Численность сотрудников — 355 человек.
Далее следует Секретариат Национального трехстороннего социально-экономического совета — 66,6 тысячи гривен (9 человек).
В Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку платят 66,3 тысячи гривен (223 человек).
В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, работают 525 человек, средняя зарплата — 65,1 тысячи гривен.
Зарплаты руководства
Средняя зарплата руководства ведомств составляет 106,9 тысячи гривен.
Самые высокие зарплаты среди 498 руководителей в следующих ведомствах:
- Государственная служба финансового мониторинга Украины — 423,5 тысячи гривен,
- Секретариат Национального трехстороннего социально-экономического совета — 232,3 тысячи гривен,
- Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции — 230,9 тысячи гривен,
- Государственная налоговая служба Украины — 211,9 тысячи гривен,
- Государственное агентство развития туризма Украины — 202,6 тысячи гривен.
Справка Finance.ua:
- По итогам 2024 года она выросла на 61% и кое-где достигает более 300 тыс. гривен. Кто из чиновников и в каких областях получает наибольшую и наименьшую зарплату, рассказывает Finance.ua в статье:
Втрое больше, чем рядовой украинец: сколько получают чиновники и где платят больше всего
- Самый высокий индекс частоты коррупционных действий в Черновцах, Днепре и Одессе. Об этом стало известно из исследования социологической группы «Рейтинг», проведенного в 21 городе Украины. В антирейтинг с высокими показателями также попали Львов, Полтава, Ивано-Франковск и Винница.
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