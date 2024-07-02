Зарплата военнослужащего: какие могут быть причины задержки выплат — Finance.ua

Зарплата военнослужащего: какие могут быть причины задержки выплат Сегодня 12:00 — Недвижимость

Зарплата военнослужащего: какие могут быть причины задержки выплат

Зарплата военнослужащих отличается от зарплаты наемных работников, поскольку они получают ежемесячное денежное довольствие и дополнительные премии. Однако бывают случаи, когда средства на карту военных начисляют с задержкой.

Об этом пишет 24 канал.

От чего зависит зарплата военного

Права военнослужащих на заработную плату регулируются законом «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Таким образом, военные не заключают трудовой договор.

По состоянию на 2024 год минимальная заработная плата для военнослужащих:

солдаты — 20 100 гривен;

срочники — 6 000 гривен;

курсанты военных вузов — 2350 гривен;

инструкторы — от 15 000 до 30 000 гривен.

Читайте также Правительство планирует изменить размер военного сбора и лишить местные бюджеты части доходов

Размер денежного довольствия зависит от должности, военного звания, квалификации, продолжительности и интенсивности условий военной службы.

Кроме того, существуют прибавки к зарплатам, которые предоставляются за особые условия прохождения службы, режим секретности, ученую или научную степень, почетное или спортивное звание.

Денежное довольствие во время военного положения

На период военного положения военнослужащие получают ежемесячное денежное довольствие и дополнительные вознаграждения в виде премий, размер которых может составлять 30, 50, 70 и 100 тысяч гривен.

Дополнительные выплаты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров № 168:

30 000 гривен — для военных, которые выполняют боевые или специальные задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией россии.

50 000 гривен — для военных, выполняющих боевые или специальные задания в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями.

70 000 гривен — единовременное вознаграждение за выполнение боевых или специальных задач на передовой, на временно оккупированных территориях или территории россии (за каждые 30 дней выполнения таких задач).

100 000 гривен — для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию в результате полученной контузии, травмы, увечья. Прибавка также предусмотрена для попавших в плен.

Читайте также Верховная Рада в первом чтении поддержала создание военной полиции

Прибавки выплачиваются пропорционально времени выполнения задач. К примеру, один день на передовой стоит чуть более 3 000 гривен.

Когда поступают деньги

Денежное довольствие выплачивается на банковскую карту военнослужащего в два этапа:

Первый этап — аванс, который поступает с 5 по 15 число текущего месяца. Второй этап — основная сумма, которая выплачивается с 25 числа до начала следующего месяца.

Нередко оплата для военных может задерживаться. Это может произойти по нескольким причинам:

Отсутствие денежных средств в бюджете.

Ненадлежаще сформированы запросы на выплату зарплат воинскими частями.

Задержка может также возникнуть из-за включения в зарплату дополнительных выплат за участие в боевых действиях или нахождения в зоне боевых действий, что требует определенного времени на согласование.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.