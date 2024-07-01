Правительство планирует изменить размер военного сбора и лишить местные бюджеты части доходов — Finance.ua

Правительство планирует изменить размер военного сбора и лишить местные бюджеты части доходов Сегодня 14:02

Кабинет Министров в Бюджетной декларации на 2025−2027 годы определил приоритеты налоговой политики. В бюджете не хватает 340 млрд гривен ежегодно.

Об этом сообщил член финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram.

«Одним из приоритетов налоговой политики в краткосрочной перспективе станет расширение текущей налогооблагаемой базы, в частности путем изменений в налогообложении военным сбором, в том числе пересмотр размера сбора, круга его плательщиков, базы и объектов налогообложения», — говорится в документе.

Что изменится в налоговом законодательстве

На среднесрочный период уже учтены такие изменения в бюджетное и налоговое законодательство в части зачисления доходов в государственный бюджет и их увеличения:

возобновление зачисления в государственный бюджет налога на доходы физических лиц в размере 4%, который временно направлялся в общий фонд бюджетов сельских, поселковых, городских территориальных общин за счет соответствующего снижения норматива отчисления такого налога в общий фонд государственного бюджета;

направление доходов государственного дорожного фонда в общий фонд государственного бюджета с постепенным его восстановлением в 2025—2027 годах (в 2025 году — 25%, в 2026 году — 50% и в 2027 году — 75%);

постепенное приближение ставок акцизного налога на табачные изделия и топливо к уровню, предусмотренному директивами ЕС.

Также на среднесрочный период учтены следующие нормы законодательства:

направление налога на доходы физических лиц с денежного довольствия военнослужащих , уплачиваемого (перечисляемого) согласно Налоговому кодексу Украины в размере 75% на соответствующей территории Украины (кроме территории г. Киева) и в размере 40% - на территории г. Киева, в специальный фонд государственного бюджета;

, уплачиваемого (перечисляемого) согласно Налоговому кодексу Украины в размере 75% на соответствующей территории Украины (кроме территории г. Киева) и в размере 40% - на территории г. Киева, в специальный фонд государственного бюджета; поквартальное начисление и уплата налога на прибыль банков по ставке 25%.

«В то же время для стабильного и непрерывного финансирования первоочередных потребностей в сфере безопасности и обороны государства от вооруженной агрессии необходима разработка дополнительного пакета мероприятий на 2025−2027 годы, учитывая приоритетные задачи налоговой политики на соответствующие годы, которые обеспечили бы государственные финансы ресурсом в объеме 3 млрд гривен ежегодно», — говорится в декларации.

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