Зарплата и баланс: чего хотят кандидаты в 2025 году (исследование LinkedIn) — Finance.ua

Зарплата и баланс: чего хотят кандидаты в 2025 году (исследование LinkedIn) Сегодня 13:02 — Личные финансы

Зарплата и баланс: чего хотят кандидаты в 2025 году (исследование LinkedIn)

Понимание того, чего хотят кандидаты, имеет решающее значение для привлечения нужных талантов.

LinkedIn провел исследование более 37 000 пользователей (период с 1 июля по 31 декабря 2024 года), чтобы выяснить, что для них наиболее важно при рассмотрении новой работы.

Что для всех кандидатов в приоритете; как приоритеты могут отличаться у кандидатов в сфере HR, инженерии и развитии бизнеса; как найти данные о том, что приоритетно для вашего конкретного пула талантов, — читайте далее. Специалисты budni.robota.ua поделились основными данными исследования

Какие главные приоритеты всех кандидатов — и что меняется

Начнем с общей картины: когда LinkedIn попросил пользователей выбрать важнейшие факторы при рассмотрении новой работы, три приоритета стали явными лидерами.

Компенсация лидирует: 62% кандидатов назвали «отличную компенсацию и льготы» среди своих главных приоритетов.

62% кандидатов назвали «отличную компенсацию и льготы» среди своих главных приоритетов. Баланс между работой и личной жизнью является важнейшим для 49%.

является важнейшим для 49%. Гибкий график замыкает тройку лидеров (44%).

Эти три приоритета доминировали среди предпочтений кандидатов на протяжении многих лет, еще до начала пандемии.

Несмотря на то, что эти приоритеты остаются стабильными, еще больше изменений происходит не на поверхности, а глубже. Недавние данные LinkedIn демонстрируют едва заметные, но красноречивые изменения в приоритетах кандидатов

«Интересная, результативная работа» продемонстрировала наибольший рост (+2,5%) за последний квартал, за ней следует «культура сотрудничества» (+1,9%). В то же время, традиционно сильные приоритеты, такие как «возможности получить новые навыки» и «возможности для карьерного роста», снизились (-2,5% и -1,6% соответственно).

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Эти изменения могут отражать такую ​​тенденцию: во времена экономической нестабильности кандидаты часто предпочитают немедленные эмоциональные, а не долгосрочные потенциальные выгоды. Повышенный акцент на сложной работе и сотрудничестве свидетельствует о том, что люди хотят иметь четкую ценность и связь в своей повседневной работе, тогда как снижение внимания к будущим возможностям может указывать на то, что они предпочитают определенность, а не возможности.

Как отличаются приоритеты кандидатов в сфере HR, инженерии и развитии бизнеса

Эксперты подробно рассмотрели три основные функции и то, как выделяются кандидаты внутри каждой из них. Хотя главные приоритеты (компенсация, баланс между работой и личной жизнью и гибкость) остаются важными для всех групп, каждая функция демонстрирует отличные преимущества, часто совпадающие с их основной работой.

Например, кандидаты на инженерные специальности на 25% чаще, чем другие, предпочитают инновационные проекты и на 22% чаще ценят работу с высокоталантливыми сотрудниками. Такой упор на инновациях и талантливых коллегах, вероятно, отображает технический характер их работы и быстрые темпы технологических изменений.

Специалисты по развитию бизнеса демонстрируют заметно иную картину: они на 28% чаще отдают приоритет миссии и ценностям и на 24% чаще ценят талантливых коллег. Это свидетельствует о том, что талантливые бизнес-разработчики особенно ценят организационную культуру и уровень своих потенциальных коллег, что соответствует роли, которая лежит в плоскости построения отношений.

Приоритеты HR-специалистов отражают растущую стратегическую важность их функции: кроме усиления внимания к инклюзивным рабочим местам (+25%), они также на 20% чаще ценят культуру сотрудничества и на 18% чаще отдают приоритет миссии и ценностям. Такое согласование между личными и организационными ценностями особенно важно для тех, кто отвечает за формирование культуры компании.

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