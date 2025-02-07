Зарплата и баланс: чего хотят кандидаты в 2025 году (исследование LinkedIn) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зарплата и баланс: чего хотят кандидаты в 2025 году (исследование LinkedIn)

Личные финансы
18
Зарплата и баланс: чего хотят кандидаты в 2025 году (исследование LinkedIn)
Зарплата и баланс: чего хотят кандидаты в 2025 году (исследование LinkedIn)
Понимание того, чего хотят кандидаты, имеет решающее значение для привлечения нужных талантов.
LinkedIn провел исследование более 37 000 пользователей (период с 1 июля по 31 декабря 2024 года), чтобы выяснить, что для них наиболее важно при рассмотрении новой работы.
Что для всех кандидатов в приоритете; как приоритеты могут отличаться у кандидатов в сфере HR, инженерии и развитии бизнеса; как найти данные о том, что приоритетно для вашего конкретного пула талантов, — читайте далее. Специалисты budni.robota.ua поделились основными данными исследования.

Какие главные приоритеты всех кандидатов — и что меняется

Начнем с общей картины: когда LinkedIn попросил пользователей выбрать важнейшие факторы при рассмотрении новой работы, три приоритета стали явными лидерами.
Зарплата и баланс: чего хотят кандидаты в 2025 году (исследование LinkedIn)
  • Компенсация лидирует: 62% кандидатов назвали «отличную компенсацию и льготы» среди своих главных приоритетов.
  • Баланс между работой и личной жизнью является важнейшим для 49%.
  • Гибкий график замыкает тройку лидеров (44%).
Эти три приоритета доминировали среди предпочтений кандидатов на протяжении многих лет, еще до начала пандемии.
Несмотря на то, что эти приоритеты остаются стабильными, еще больше изменений происходит не на поверхности, а глубже. Недавние данные LinkedIn демонстрируют едва заметные, но красноречивые изменения в приоритетах кандидатов.
Зарплата и баланс: чего хотят кандидаты в 2025 году (исследование LinkedIn)
«Интересная, результативная работа» продемонстрировала наибольший рост (+2,5%) за последний квартал, за ней следует «культура сотрудничества» (+1,9%). В то же время, традиционно сильные приоритеты, такие как «возможности получить новые навыки» и «возможности для карьерного роста», снизились (-2,5% и -1,6% соответственно).
Читайте также
Эти изменения могут отражать такую ​​тенденцию: во времена экономической нестабильности кандидаты часто предпочитают немедленные эмоциональные, а не долгосрочные потенциальные выгоды. Повышенный акцент на сложной работе и сотрудничестве свидетельствует о том, что люди хотят иметь четкую ценность и связь в своей повседневной работе, тогда как снижение внимания к будущим возможностям может указывать на то, что они предпочитают определенность, а не возможности.

Как отличаются приоритеты кандидатов в сфере HR, инженерии и развитии бизнеса

Эксперты подробно рассмотрели три основные функции и то, как выделяются кандидаты внутри каждой из них. Хотя главные приоритеты (компенсация, баланс между работой и личной жизнью и гибкость) остаются важными для всех групп, каждая функция демонстрирует отличные преимущества, часто совпадающие с их основной работой.
Зарплата и баланс: чего хотят кандидаты в 2025 году (исследование LinkedIn)
Например, кандидаты на инженерные специальности на 25% чаще, чем другие, предпочитают инновационные проекты и на 22% чаще ценят работу с высокоталантливыми сотрудниками. Такой упор на инновациях и талантливых коллегах, вероятно, отображает технический характер их работы и быстрые темпы технологических изменений.
Зарплата и баланс: чего хотят кандидаты в 2025 году (исследование LinkedIn)
Специалисты по развитию бизнеса демонстрируют заметно иную картину: они на 28% чаще отдают приоритет миссии и ценностям и на 24% чаще ценят талантливых коллег. Это свидетельствует о том, что талантливые бизнес-разработчики особенно ценят организационную культуру и уровень своих потенциальных коллег, что соответствует роли, которая лежит в плоскости построения отношений.
Зарплата и баланс: чего хотят кандидаты в 2025 году (исследование LinkedIn)
Приоритеты HR-специалистов отражают растущую стратегическую важность их функции: кроме усиления внимания к инклюзивным рабочим местам (+25%), они также на 20% чаще ценят культуру сотрудничества и на 18% чаще отдают приоритет миссии и ценностям. Такое согласование между личными и организационными ценностями особенно важно для тех, кто отвечает за формирование культуры компании.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.