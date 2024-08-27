Зарплата до 150 000 евро в год: Венеция ищет гондольеров — Finance.ua
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Зарплата до 150 000 евро в год: Венеция ищет гондольеров

Личные финансы
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Зарплата до 150 000 евро в год: Венеция ищет гондольеров
Зарплата до 150 000 евро в год: Венеция ищет гондольеров
Венеция ищет новых гондольеров, их доходы составляют 150 000 евро в год. Набор на эту работу — крайне редкое событие, поскольку эта профессия обычно передается по наследству.
Об этом сообщает Bild.
«Кроме того, что успешные кандидаты должны переправлять туристов по романтическим каналам Венеции, гондольеры еще немало зарабатывают», — говорится в сообщении.

Требования

Претенденты на должность должны знать итальянский язык, обладать крепким здоровьем, уметь плавать, оказывать первую помощь и знать историю Венеции.
Учеба продлится полгода и стоит 1000 евро.
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За получасовую прогулку по гондоле туристы платят около 80 евро, а после 19:00 цена растет до 100 евро. Если гондольер поет или играет на музыкальных инструментах, то он может заработать еще больше.
Напомним, с 1 августа итальянская Венеция ограничит количество туристических групп до 25 человек, чтобы снизить толпы в туристических районах. Местные власти также запретят гидам использовать громкоговорители, чтобы защитить покой местных жителей и обеспечить более свободное передвижение пешеходов. Ограничения распространяются на центр города, а также острова Мурано, Бурано и Торчелло.
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Тосканские власти в июне запустили программу Residency in the Mountains, создав фонд в размере 2,8 миллиона евро, или около 3 миллионов долларов, чтобы поощрить людей переезжать в сельскую местность.
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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