Італія заплатить 30 тис. євро тим, хто переїде жити в мальовничі села Тоскани — Finance.ua

Італія заплатить 30 тис. євро тим, хто переїде жити в мальовничі села Тоскани Сьогодні 18:39 — Світ

Італія заплатить 30 тис. євро тим, хто переїде жити в мальовничі села Тоскани

Уявіть, що ви щоранку прокидаєтеся з видом на італійське романтичне село, відоме своїм сухим червоним вином, середньовічною архітектурою та оливковими гаями. А тепер уявіть, що вам за це платять.

фонд у розмірі 2,8 мільйона євро, або близько 3 мільйонів доларів, щоб заохотити людей переїжджати в сільську місцевість. Про це пише Тосканська влада у червні запустила програму Residency in the Mountains, створивши, або близько 3 мільйонів доларів,Про це пише Business Insider.

Деталі програми

Ця програма є частиною зусиль зі стабілізації населення країни, яке продовжує скорочуватися. Згідно з програмою, людям виплачуватимуть гранти в розмірі від 10 000 до 30 000 євро за те, щоб вони переїхали до Тоскани та облаштували там будинок.

«Мета втручання полягає в тому, щоб сприяти та заохочувати повторне заселення та соціально-економічне відродження гірських територій, діючи на противагу маргіналізації цих територій», — йдеться на сайті програми.

Гранти покриватимуть 50% витрат на ремонт будинку в одному з 76 міст Тоскани з населенням менше 5000 жителів, зокрема Сан-Кашано-дей-Баньї, відоме своїми термальними басейнами; Капрезе Мікеланджело, місце народження художника епохи Відродження, відомого розписом стелі Сикстинської капели; і острів Капрайя-Ізола.

Хто може взяти участь у програмі

Програма відкрита для італійців, жителів Європейського Союзу та громадян, які не входять до ЄС, за умови, що вони мають дозвіл на довгострокове проживання тривалістю не менше 10 років.

тривалістю не менше 10 років. Кандидати, які відповідають вимогам, повинні взяти на себе зобов’язання зробити нерухомість у Тоскані своїм основним домом.

Прийом заявок на участь у програмі завершується 27 липня.



Італія роками експериментувала з різними планами залучення нових жителів у свої сільські регіони. Дослідження 2016 року, опубліковане Міністерством навколишнього середовища Італії, показало, що країна зіткнулася з настільки значною демографічною кризою, що майже 2500 міст опинилися на межі краху і не вижили б більше, ніж 25 років.

Минулого року CNN повідомляв, що в країні налічується понад 6000 сіл-привидів, які покинули через міграцію та стихійні лиха.

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