Італія заплатить 30 тис. євро тим, хто переїде жити в мальовничі села Тоскани — Finance.ua
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Італія заплатить 30 тис. євро тим, хто переїде жити в мальовничі села Тоскани

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Італія заплатить 30 тис. євро тим, хто переїде жити в мальовничі села Тоскани
Італія заплатить 30 тис. євро тим, хто переїде жити в мальовничі села Тоскани
Уявіть, що ви щоранку прокидаєтеся з видом на італійське романтичне село, відоме своїм сухим червоним вином, середньовічною архітектурою та оливковими гаями. А тепер уявіть, що вам за це платять.
Тосканська влада у червні запустила програму Residency in the Mountains, створивши фонд у розмірі 2,8 мільйона євро, або близько 3 мільйонів доларів, щоб заохотити людей переїжджати в сільську місцевість. Про це пише Business Insider.

Деталі програми

Ця програма є частиною зусиль зі стабілізації населення країни, яке продовжує скорочуватися. Згідно з програмою, людям виплачуватимуть гранти в розмірі від 10 000 до 30 000 євро за те, щоб вони переїхали до Тоскани та облаштували там будинок.
«Мета втручання полягає в тому, щоб сприяти та заохочувати повторне заселення та соціально-економічне відродження гірських територій, діючи на противагу маргіналізації цих територій», — йдеться на сайті програми.
Гранти покриватимуть 50% витрат на ремонт будинку в одному з 76 міст Тоскани з населенням менше 5000 жителів, зокрема Сан-Кашано-дей-Баньї, відоме своїми термальними басейнами; Капрезе Мікеланджело, місце народження художника епохи Відродження, відомого розписом стелі Сикстинської капели; і острів Капрайя-Ізола.

Хто може взяти участь у програмі

  • Програма відкрита для італійців, жителів Європейського Союзу та громадян, які не входять до ЄС, за умови, що вони мають дозвіл на довгострокове проживання тривалістю не менше 10 років.
  • Кандидати, які відповідають вимогам, повинні взяти на себе зобов’язання зробити нерухомість у Тоскані своїм основним домом.
  • Прийом заявок на участь у програмі завершується 27 липня.
Італія роками експериментувала з різними планами залучення нових жителів у свої сільські регіони. Дослідження 2016 року, опубліковане Міністерством навколишнього середовища Італії, показало, що країна зіткнулася з настільки значною демографічною кризою, що майже 2500 міст опинилися на межі краху і не вижили б більше, ніж 25 років.
Минулого року CNN повідомляв, що в країні налічується понад 6000 сіл-привидів, які покинули через міграцію та стихійні лиха.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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