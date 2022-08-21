Заробитчане за полгода перечислили в Украину почти $6,5 миллиарда — Finance.ua

Заробитчане за полгода перечислили в Украину почти $6,5 миллиарда Сегодня 10:08 — Казна и Политика

Заробитчане за полгода перечислили в Украину почти $6,5 миллиарда

За I полугодие заробитчане перечислили в Украину $6,46 млрд. Это на 6,2% меньше, чем годом ранее.

Об этом сообщает проект Цена государства со ссылкой на данные НБУ.

Как отмечают эксперты, объем переводов существенно просел в первые 4 месяца этого года. При этом фиксировалось падение переводов по официальным каналам. А вот уровень переводов через неформальные каналы оставался примерно постоянным. Однако уже в июне объем частных переводов достиг $1.23 млрд. Это на 1.2% больше, чем было в июне 2021 года.

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«Есть основания рассчитывать, что во второй половине года преводы будут расти более быстрыми темпами», — пишут эксперты.

По данным НБУ, в 2021 году объем частных денежных переводов в Украину из-за рубежа составил $14 млрд, что на 25,4% больше, чем в 2020 году ($11.9 млрд).

«Следовательно можем ожидать, что в текущем году общая годовая сумма переводов будет в районе $13-14 млрд», — добавили авторы проекта Цена государства.

Прогноз НБУ пока достаточно консервативен — там ожидают, что в 2022 году частные переводы составят $12.6 млрд.

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