Объем частных денежных переводов в июне составил $1,2 млрд — Finance.ua
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Объем частных денежных переводов в июне составил $1,2 млрд

Казна и Политика
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Объем частных денежных переводов в июне составил $1,2 млрд
Объем частных денежных переводов в июне составил $1,2 млрд
Объем частных денежных переводов в июне увеличился на 1,5% и составил 1,2 млрд долларов.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Объемы заработной платы, получаемой украинцами из-за рубежа, сократились на 29,8%, объемы других частных переводов, поступивших через официальные каналы, увеличились на 3,8%.
В целом по официальным каналам направлено на 13,2% переводов меньше, чем в июне прошлого года, тогда как поток через неформальные каналы увеличился на 21,8% по сравнению с июнем прошлого года.
Итого за шесть месяцев текущего года объемы денежных переводов уменьшились на 6,2%, в том числе чистая оплата труда — на 5,2%, частные трансферты — на 8,6%.

Справка Finance.ua:

  • в 2021 году объем денежных переводов в Украину увеличился на 25,4% до 15,026 млрд долларов по сравнению с 2020 годом;
  • в 2020 году объем денежных переводов вырос на 1,7% до рекордных 12,1 млрд долларов.
По материалам:
Українські Новини
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