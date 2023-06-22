Заработок на поверке счетчиков. Киевлян предупредили о фейковых объявлениях от имени Киевтеплоэнерго — Finance.ua

Заработок на поверке счетчиков. Киевлян предупредили о фейковых объявлениях от имени Киевтеплоэнерго Сегодня 17:20 — Криминал

Заработок на поверке счетчиков. Киевлян предупредили о фейковых объявлениях от имени Киевтеплоэнерго

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» сообщило о появлении фейковой рекламы в интернете и на досках объявлений об услугах по поверке счетчиков централизованного отопления и горячего водоснабжения от его имени.

КП призвало тщательно проверять сертификаты компаний, предлагающих подобные услуги, поскольку по закону это могут делать исключительно сертифицированные организации из списка, опубликованном на сайте Минэкономики.

Абоненты могут выбрать ее самостоятельно или воспользоваться сайтом «Центра коммунального сервиса», а после поверки подать соответствующие документы в ЦКС через каналы обслуживания.

Именно «Киевтеплоэнерго» не предоставляет услуг по поверке индивидуальных приборов учета самостоятельно или через какие-либо посторонние организации.

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«Если клиент столкнулся с информационной манипуляцией, для защиты собственных прав советуем обращаться с соответствующим заявлением в Антимонопольный комитет Украины и органы защиты прав потребителей», — посоветовали в КП.

Справка Finance.ua:

ранее Кабмин вернул обязательные поверки счетчиков во время действия военного положения. При этом все расходы, связанные с проведением поверки, должны покрывать облгазы, а не потребители;

постановление было одобрено 7 апреля, а заработало оно почти через два месяца — 4 июня. Решение распространяется на всю территорию Украины, за исключением временно оккупированных и территорий, где проходят активные боевые действия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

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