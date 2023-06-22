Заработок на поверке счетчиков. Киевлян предупредили о фейковых объявлениях от имени Киевтеплоэнерго — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Заработок на поверке счетчиков. Киевлян предупредили о фейковых объявлениях от имени Киевтеплоэнерго

Криминал
17
Заработок на поверке счетчиков. Киевлян предупредили о фейковых объявлениях от имени Киевтеплоэнерго
Заработок на поверке счетчиков. Киевлян предупредили о фейковых объявлениях от имени Киевтеплоэнерго
Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» сообщило о появлении фейковой рекламы в интернете и на досках объявлений об услугах по поверке счетчиков централизованного отопления и горячего водоснабжения от его имени.
КП призвало тщательно проверять сертификаты компаний, предлагающих подобные услуги, поскольку по закону это могут делать исключительно сертифицированные организации из списка, опубликованном на сайте Минэкономики.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
Абоненты могут выбрать ее самостоятельно или воспользоваться сайтом «Центра коммунального сервиса», а после поверки подать соответствующие документы в ЦКС через каналы обслуживания.
Именно «Киевтеплоэнерго» не предоставляет услуг по поверке индивидуальных приборов учета самостоятельно или через какие-либо посторонние организации.
Читайте также
«Если клиент столкнулся с информационной манипуляцией, для защиты собственных прав советуем обращаться с соответствующим заявлением в Антимонопольный комитет Украины и органы защиты прав потребителей», — посоветовали в КП.

Справка Finance.ua:

  • ранее Кабмин вернул обязательные поверки счетчиков во время действия военного положения. При этом все расходы, связанные с проведением поверки, должны покрывать облгазы, а не потребители;
  • постановление было одобрено 7 апреля, а заработало оно почти через два месяца — 4 июня. Решение распространяется на всю территорию Украины, за исключением временно оккупированных и территорий, где проходят активные боевые действия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.