Заработки на миллионы гривен: в Киеве разоблачили нелегальное онлайн-казино — Finance.ua
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Заработки на миллионы гривен: в Киеве разоблачили нелегальное онлайн-казино

Криминал
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Заработки на миллионы гривен: в Киеве разоблачили нелегальное онлайн-казино
Заработки на миллионы гривен: в Киеве разоблачили нелегальное онлайн-казино
При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры уведомлены о подозрении два жителя столицы, которые организовали работу онлайн-казино без лицензии (ч. 2 ст. 203−2 УК Украины).
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Что произошло

Сообщники на дому установили специальное программное обеспечение для проведения онлайн-игр. Потенциальным игрокам присылали в мессенджере ссылки для регистрации на соответствующем веб-ресурсе через оператора службы поддержки.
Ежемесячная прибыль нелегального онлайн-казино превышала миллион гривен.
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В ходе обысков изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, сим-карты мобильных операторов, наличные деньги, а также черновые записи и цифровые доказательства противоправной деятельности фигурантов.
Санкция статьи предусматривает штраф в размере до пятидесяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Досудебное расследование ведут детективы ТУ БЭБ в Киеве при оперативном сопровождении Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.
В прокуратуре напомнили, что согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.
По материалам:
Finance.ua
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