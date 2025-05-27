Заработки на миллионы гривен: в Киеве разоблачили нелегальное онлайн-казино — Finance.ua

Заработки на миллионы гривен: в Киеве разоблачили нелегальное онлайн-казино Сегодня 18:13 — Криминал

Заработки на миллионы гривен: в Киеве разоблачили нелегальное онлайн-казино

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры уведомлены о подозрении два жителя столицы, которые организовали работу онлайн-казино без лицензии (ч. 2 ст. 203−2 УК Украины).

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Что произошло

Сообщники на дому установили специальное программное обеспечение для проведения онлайн-игр. Потенциальным игрокам присылали в мессенджере ссылки для регистрации на соответствующем веб-ресурсе через оператора службы поддержки.

Ежемесячная прибыль нелегального онлайн-казино превышала миллион гривен.

В ходе обысков изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, сим-карты мобильных операторов, наличные деньги, а также черновые записи и цифровые доказательства противоправной деятельности фигурантов.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере до пятидесяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Досудебное расследование ведут детективы ТУ БЭБ в Киеве при оперативном сопровождении Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

В прокуратуре напомнили, что согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

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