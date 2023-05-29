Заработал закон об освобождении от налога на уничтоженную недвижимость — Finance.ua

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Заработал закон об освобождении от налога на уничтоженную недвижимость

Казна и Политика
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Заработал закон об освобождении от налога на уничтоженную недвижимость
Заработал закон об освобождении от налога на уничтоженную недвижимость
С 6 мая вступил в силу подписанный Президентом Закон № 3050-IX об освобождении от уплаты налога на недвижимое имущество, которое было уничтожено или повреждено в результате агрессии россии.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Что предусматривает закон

Закон предусматривает, что приостановление начисления и уплаты налога на уничтоженную или поврежденную недвижимость (кроме земли) начинается с месяца, в котором недвижимость пришла, а такое состояние.
Подтверждающими документами являются составленные акты по результатам осмотра такого объекта недвижимости органом государственной власти или органом местного самоуправления.
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Также с 1 января 2023 года налог не начисляется и не уплачивается на недвижимое имущество, расположенное на территории активных боевых действий или временной оккупации (за период с первого числа месяца, в котором была определена относительно соответствующих территорий дата начала активных боевых действий или временной оккупации, до последнего числа месяца, в котором завершены боевые действия или временная оккупация на соответствующей территории).

Справка Finance.ua:

  • в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии поступило уже 61,7 млрд грн;
  • 1 апреля 2023 года Кабинет Министров принял порядок предоставления государственной помощи на ремонт поврежденного жилья. Он предполагает получение гражданами, чье жилье было повреждено в результате вооруженной агрессии рф, государственной помощи на текущий ремонт жилья;

єВідновлення: как получить помощь на восстановление поврежденного россией имущества 🧐

По материалам:
Finance.ua
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