Запуск системы въезда/выезда в ЕС может быть снова отложен: 3 страны не готовы — Finance.ua

Запуск системы въезда/выезда в ЕС может быть снова отложен: 3 страны не готовы Сегодня 16:15

Запуск системы въезда/выезда в ЕС может быть снова отложен: 3 страны не готовы

Возможно, дата запуска системы въезда/выезда (EES) будет снова отложена, поскольку три страны Европейского Союза, как сообщается, заявили, что они не готовы к ее внедрению в начале ноября.

Об этом сообщает Schengen.News.

EES, который введет проверку отпечатков пальцев и распознавание лица в портах и ​​аэропортах ЕС, вступит в силу 10 ноября.

Однако, как объясняет Guardian, Франция, Германия и Нидерланды направили письмо еврокомиссару по внутренним делам Ильве Йоханссон, в котором заявили, что не будут готовы вовремя ввести систему.

Эти три страны ЕС выразили обеспокоенность относительно даты запуска, заявив, что они не смогли провести проверки. Сейчас это вызывает вопрос о том, будет ли введен ЕСВ в начале ноября, или его снова отложат.

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Напомним, введение ЕСВ уже дважды переносилось. Сначала систему планировали ввести прошлым летом. Однако, поскольку Франция была озабочена влиянием системы на Чемпионат мира по регби и Олимпийские игры, запуск системы был перенесен на 6 октября 2024 года.

Дату снова перенесли на 10 ноября из-за опасений длительных задержек и сбоев в пути.

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Франция, Германия и Нидерланды считают, что система повысит безопасность и одновременно ускорит проверку паспортов граждан, не являющихся гражданами ЕС, которые въезжают в блок.

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