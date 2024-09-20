В ЕС ответили, будут ли выдворять мужчин мобилизационного возраста в Украину — Finance.ua
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В ЕС ответили, будут ли выдворять мужчин мобилизационного возраста в Украину

Личные финансы
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В ЕС ответили, будут ли выдворять мужчин мобилизационного возраста в Украину
В ЕС ответили, будут ли выдворять мужчин мобилизационного возраста в Украину
В Европейском Союзе невозможно применение дифференцированного подхода к украинским беженцам, который базировался бы на их поле, возрасте или военнообязанности.
Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоганссон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью «Радио Свобода».
«Это невозможно согласно Директиве о временной защите (документ, регулирующий статус украинских беженцев на территории ЕС. — Ред.)», — сообщила еврокомиссар.
На уточняющий вопрос, помог ли бы ЕС Украине вернуть ее мужчин призывного возраста из-за границы, Йоганссон отметила, что никого не будут выдворять с территории Евросоюза принудительно.
«Мы поддержим тех, кто хочет вернуться в Украину, и мы обсудим с украинскими властями и украинским правительством, как сделать это наилучшим образом. Мы никого не будем вышвыривать из ЕС», — сказала Йоганссон.

Украинские мужчины в ЕС

По оценке ООН, по состоянию на 19 августа 2024 года количество мигрантов из Украины в мире достигло 6,739 млн человек. Из них 6,168 млн беженцев зафиксировано в Европе и 0,571 млн беженцев за пределами Европы.
По данным опроса агентства ООН, большинство составляют женщины (78%), средний возраст респондентов составлял 46 лет.
В ЕС ответили, будут ли выдворять мужчин мобилизационного возраста в Украину
Вопрос о выдворении украинских мужчин мобилизационного возраста ставился как представителями украинской власти, так и европейскими чиновниками.
В начале сентября посол Украины в Чехии Василий Зварич заявил, что Чехия не будет принудительно возвращать в Украину мужчин мобилизационного возраста.
Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что его страна не поддерживает украинских мужчин, пытающихся укрыться от мобилизации в Украине, сидя за границей.
По материалам:
РБК-Україна
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