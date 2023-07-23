Запрет въезда в Украину: какие могут быть причины отказа и что делать — Finance.ua

Запрет въезда в Украину: какие могут быть причины отказа и что делать
Тщательная проверка документов иностранцев всегда была частью пересечения украинской границы. Однако полномасштабная война стала причиной усиленного внимания к каждому, кто хочет посетить Украину.
Несмотря на военное положение, иностранные граждане приезжают в Украину с разными целями: в командировку, для обучения или туризма. Однако миграционная служба может отказать иностранцу во въезде. Читайте, что может стать основанием для запрета на въезд и где иностранцам получить консультацию юриста по миграционным вопросам.
Общие правила въезда иностранцев в Украину
Правила пересечения границы регулируют Закон Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» и постановление Верховной Рады о правилах въезда иностранцев и лиц без гражданства в Украину.
В соответствии с этими нормативными актами служащие Государственной пограничной службы Украины имеют полномочия давать разрешение иностранцу на пересечение государственной границы.
Для въезда иностранцу необходимо иметь действующий паспорт и визу (если это определено законодательством). Рекомендуется также подготовить подтверждение цели пребывания и достаточного количества денег для покрытия расходов.
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С 1 июля на территории Украины отменены все ограничения и карантинные меры. Для въезда в страну больше не требуются ПЦР тест и подтверждение о вакцинации.
Однако Украина открыта не всем. Действительно, есть исчерпывающий перечень оснований, на основе которых иностранца не пустят в Украину.
Кого не пустят в Украину?
Вынести решение о запрете на въезд могут прямо в пункте пропуска. Как отмечено в законе «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», отказ от пересечения украинской границы получат лица:
- которые могут угрожать безопасности Украины;
- с поддельными или испорченными паспортом или визой;
- нарушившие законодательство Украины во время предыдущего пребывания в стране;
- которые могут быть носителями инфекционного заболевания, выделенной соответствующим органом системы здравоохранения;
- без достаточного финансового обеспечения для пребывания в Украине.
Добавим, что после получения отказа пограничная служба может отменить визу, а также обязательно поставит отметку о запрете въезжать на указанный срок.
Получили запрет на въезд в Украину: что делать?
Главное правило — вежливо попросить пограничника выдать на руки решение об отказе в пересечении границы с указанием конкретной причины. Такое решение необходимо для обжалования запрета.
Совет: не спорьте и не нарушайте правила поведения на пограничном пункте. Если поведение не устроит работника пункта, человек может быть привлечен к административной ответственности.
Запрет на въезд можно обжаловать. Подайте заявление в региональное управление Государственной пограничной службы или в суд. После принятия решения иностранец сможет либо приехать в Украину, либо останется «невъездным» на соответствующий период времени.
Учтите, что подача заявления на обжалование запрета не отменяет запрет.
Те лица, которых не пустили в Украину, должны сразу же вернуться в страну, из которой прибыли. Если такой возможности нет, иностранцы могут находиться в пункте пропуска до тех пор, пока не появится возможность вернуться.
Помните, что попытка незаконного пересечения границы будет означать либо принудительный возврат в страну предыдущего пребывания, либо уголовную ответственность.
Законодательство предусматривает определенные ситуации, когда иностранца не могут выдворить из Украины. Лица, которым грозит опасность, смертная казнь, пытки, заключение
и т. п., не подлежат принудительному возвращению.
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