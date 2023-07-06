Повторный выезд. Когда парням до 18 лет запрещают пересекать границу — Finance.ua

Повторный выезд. Когда парням до 18 лет запрещают пересекать границу Сегодня 20:33

Выезд за границу мужчин 18−60 лет во время действия военного положения запрещен за исключением определенных категорий. При этом на выезд юношей 17 лет прямых ограничений нет.

Однако многие ребята 16−17 лет, которые учатся за границей, опасаются ехать в Украину на каникулы. Выпустят ли несовершеннолетних за границу повторно, TRAVEL пояснил управляющий партнер юридической компании «Максим Боярчуков и Партнеры» Максим Боярчуков.

— Смогут ли несовершеннолетние парни, которые учатся в школе или вузе за границей, приехать в Украину и вернуться в другую страну?

Оценивая перспективы выезда несовершеннолетних студентов зарубежных вузов за пределы Украины, необходимо учитывать теоретический и практический аспекты вопроса.

Закон «О воинской обязанности и военной службе» разделяет граждан Украины на категории по воинской обязанности:

призывники — лица, приписанные к призывным участкам;

военнообязанные — лица, которые находятся в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

резервисты — лица, которые проходят службу в военном резерве и предназначены для комплектования военных формирований в мирное время и в особый период.

На военную службу при мобилизации призываются резервисты и военнообязанные, которые находятся в запасе и не забронированы на период мобилизации. То есть призывники не являются лицами, призывающимися на военную службу во время мобилизации.

При этом порядок выезда за границу регулируется Постановлением КМУ «Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины», где предусмотрено, что в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения право на пересечение государственной границы имеют другие военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации.

То есть теоретически несовершеннолетние парни (17 лет), которые уже год и больше учатся в школе или вузах за границей, могут выехать за пределы Украины.

Однако практически есть более чем достаточно механизмов запретить выезд такому лицу. В силу положений закона «О пограничном контроле», основанием для отказа в пересечении государственной границы является отсутствие документов, необходимых для въезда в государство следования, транзита в предусмотренных законодательством случаях.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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