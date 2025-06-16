В Англии двоих мужчин осудили за кражу золотого унитаза за 6 млн дол. (фото) — Finance.ua
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В Англии двоих мужчин осудили за кражу золотого унитаза за 6 млн дол. (фото)

Мир
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В Англии двоих мужчин осудили за кражу золотого унитаза за 6 млн дол. (фото)
В Англии двоих мужчин осудили за кражу золотого унитаза за 6 млн дол. (фото)
Судья приговорил двоих мужчин, укравших 18-каратный золотой унитаз Маурицио Каттелана во время рейда 2019 года в Бленгеймском дворце в Англии.
Об этом говорится в пресс-релизе Королевской прокуратуры, пишет Аrtnews.
Что произошло
227-фунтовый унитаз под названием «Америка» (2016) был разобран во время пятиминутного рейда спустя всего два дня после того, как его публично выставили в Англии.
Произведение, впервые появившееся в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке несколькими годами ранее, было представлено на выставке работ художника в замке 18 века и семейном доме Уинстона Черчилля.
Джеймс Шин был осужден за кражу и приговорен к четырем годам лишения свободы, в то время как Майкл Джонс, следивший за дворцом, получил 27 месяцев заключения.
«Учитывая уровень планирования, позволивший осуществить рейд в течение пяти минут, было необычно, что преступники оставили после себя такой след доказательств. От телефонных сообщений до следов ДНК, найденных в угнанном автомобиле и на кувалде, использованной во время кражи со взломом, это огромное количество доказательств позволило нам обеспечить вынесение им приговора», —
говорится в заявлении Шана Сондерса из Королевской прокуратуры.

Как это произошло
14 сентября 2019 года, около 5 утра, Шин и его сообщники проехали двумя угнанными автомобилями через запертые ворота дворца. Как зафиксировано камерами видеонаблюдения, группа использовала кувалды и ломы, чтобы ворваться во дворец и вынести туалет. Затем они загрузили его в кузов одного из автомобилей, прежде чем сбежать.
Преступники также обсудили выплату в размере 26 500 фунтов стерлингов (34 500 долларов США) за килограмм украденного золота.
Кстати
Унитаз, застрахованный примерно на 6 миллионов долларов, до сих пор не найден.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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