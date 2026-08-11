«Запорожсталь» остановила работу из-за атаки рф Сегодня 16:56

«Запорожсталь» пострадала от обстрела баллистикой, zaporizhstal.com

В результате баллистической атаки россии ночью 11 августа погибли семь работников «Запорожстали», еще 21 человек получил ранения. Из-за повреждений энергетической и производственной инфраструктуры металлургический комбинат полностью остановил работу.

Об этом сообщил «Метинвест».

По данным компании, удар застал работников комбината по дороге до укрытия сразу после объявления воздушной тревоги. Пострадавшим оказывают необходимую помощь, а с семьями погибших и раненых поддерживают связь.

Что об этом известно

В результате атаки повреждены энергетические подразделения и инфраструктура предприятий «Метинвеста» в Запорожье, а также основные и вспомогательные мощности коксового и доменного производств.

Сейчас работа «Запорожстали» полностью остановлена. Остальные производственные площадки группы в регионе работают с пониженной нагрузкой.

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Специалисты оценивают последствия атаки, определяют возможности и сроки обновления и проводят аварийно-ремонтные работы.

11 и 12 августа на предприятиях «Метинвеста» приспущены флаги в знак траура по погибшим работникам.

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