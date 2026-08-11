«Запорожсталь» остановила работу из-за атаки рф

В результате баллистической атаки россии ночью 11 августа погибли семь работников «Запорожстали», еще 21 человек получил ранения. Из-за повреждений энергетической и производственной инфраструктуры металлургический комбинат полностью остановил работу.
По данным компании, удар застал работников комбината по дороге до укрытия сразу после объявления воздушной тревоги. Пострадавшим оказывают необходимую помощь, а с семьями погибших и раненых поддерживают связь.
Что об этом известно
В результате атаки повреждены энергетические подразделения и инфраструктура предприятий «Метинвеста» в Запорожье, а также основные и вспомогательные мощности коксового и доменного производств.
Сейчас работа «Запорожстали» полностью остановлена. Остальные производственные площадки группы в регионе работают с пониженной нагрузкой.