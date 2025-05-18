Запасы титана в Украине составляют до 20% мировых — Finance.ua
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Запасы титана в Украине составляют до 20% мировых

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Запасы титана в Украине составляют до 20% мировых
Запасы титана в Украине составляют до 20% мировых
У нас есть значительные запасы титана, которые могут составлять до 20% мировых. Кроме того, развивается мощная индустрия добычи строительных камней, в том числе редких лабрадоритов.
Об этом рассказала доктор геологических наук, заведующая отделом полезных ископаемых Института геологических наук НАН Украины Елена Ремезова в интервью «РБК-Украина».
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Она отметила, что в Украине есть значительный потенциал в добыче титана и строительных камней, что может изменить ситуацию на глобальных рынках.
По оценкам геологов, наши запасы титана могут составить до 20% мировых, что делает Украину одним из ключевых игроков в добыче этого стратегического металла.
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Хотя некоторые международные источники утверждают, что доля Украины в мировых запасах титана не превышает 1%, на самом деле это далеко от истины.
Украинские месторождения титана даже при самых плохих показателях превосходят многие российские.
По материалам:
РБК-Україна
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