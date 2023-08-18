Запас хода 400 км за 10 минут: CATL начинает выпуск батарей со сверхбыстрой зарядкой — Finance.ua

Запас хода 400 км за 10 минут: CATL начинает выпуск батарей со сверхбыстрой зарядкой 18.08.2023, 00:06 — Технологии&Авто

Запас хода 400 км за 10 минут: CATL начинает выпуск батарей со сверхбыстрой зарядкой

Китайский концерн CATL представил литий-железо-фосфатную (LFP) аккумуляторную батарею нового поколения. Главное ее преимущество — сверхбыстрая зарядка.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Батарея CATL Shenxing — первый в мире LFP-аккумулятор, поддерживающий быструю зарядку класса 4С. Всего за 10 минут зарядки она обеспечит 400 км запаса хода.

Среди особенностей CATL Shenxing — измененная формула электролита, новый графитовый анод и более тонкий сепаратор. Также доработан контроллер и снижено тепловыделение — это делает быструю зарядку безопасной.

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Аккумуляторы CATL Shenxing подходят для использования во всех типах электрического транспорта. Еще одно преимущество LFP-батарей — безопасность, ведь они менее подвержены перегреву и воспламенению, чем литий-ионные.

Производство батареи CATL Shenxing стартует в конце 2023 года, а в 2024 году начнутся ее поставки. Первыми ее получат электромобили Avatr от Huawei — они смогут проехать до 700 км без подзарядки. В перспективе Shenxing могут получить и электрокары Tesla, ведь именно CATL является основным поставщиком батарей американского автопроизводителя.

Фокус По материалам:

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