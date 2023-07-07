Toyota анонсировала электромобили на твердотелых батареях с запасом хода до 1200 км и зарядкой до 10 минут — Finance.ua

Toyota анонсировала электромобили на твердотелых батареях с запасом хода до 1200 км и зарядкой до 10 минут 07.07.2023, 00:11 — Технологии&Авто

Toyota анонсировала электромобили на твердотелых батареях с запасом хода до 1200 км и зарядкой до 10 минут

Toyota объявила о планах вдвое снизить размер, стоимость и вес аккумуляторов для своих электромобилей. Этого удастся добиться благодаря прорыву в технологии твердотелых аккумуляторов.

Ведущий эксперт Toyota по аккумуляторам заявил, что упрощение процесса производства аккумуляторных материалов снизит стоимость устройств следующего поколения.

«Что касается наших как жидкостных, так и твердотелых батарей, мы стремимся радикально изменить нынешнюю ситуацию, когда современные батареи слишком большие, тяжелые и дорогие. Что касается потенциала, мы будем стремиться сократить вдвое все эти факторы», — сказал Кейджи Кайта, президент центра исследований и разработок Toyota по углеродной нейтральности.

В прошлом месяце Toyota объявила о своих планах приступить к коммерческой эксплуатации твердотелых аккумуляторов в электромобилях до 2027 года. Также компания пообещала довести запас хода электромобилей до 1000 км.

Как это работает

Твердотелые аккумуляторы считаются отраслевыми экспертами наиболее перспективной технологией решения проблем аккумуляторов в электромобилях, таких как время зарядки, емкость и риск возгорания. В таких батареях заменяют жидкий электролит твердым и используют металлический литий на аноде вместо графита — текущего стандартного решения в литий-ионных батареях. Но эта технология дорогая и сложная в производстве. Это заставляет производителей откладывать ее запуск, а сосредотачивать усилия на литий-ионных аккумуляторах.

Планы Toyota

Изначально Toyota заявляла, что она намерена начать продавать гибридные автомобили с твердотелыми аккумуляторами, а не полностью электрические — до 2025 года. Но сейчас компания нашла способы решения проблем с долговечностью, возникших около 3 лет назад, и теперь имеет достаточно уверенности, чтобы до 2027 или 2028 года начать массовое производство твердотелых батарей для электромобилей.

Toyota заявила, что совершила «технологический прорыв» в решении проблем долговечности и нашла «решение для материалов», которое позволит электромобилю с твердотелой батареей иметь запас хода 1200 км и время зарядки 10 минут или меньше.

Кроме того, путем сокращения количества процессов, необходимых для изготовления материалов для аккумуляторов, стоимость твердотелых батарей может быть снижена до уровня, аналогичного литиево-ионным аккумуляторам на жидкой основе (или даже ниже).

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