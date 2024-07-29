Западные санкции сокращают авиапарк российских авиакомпаний — Finance.ua

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Западные санкции сокращают авиапарк российских авиакомпаний

Мир
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Западные санкции сокращают авиапарк российских авиакомпаний
Западные санкции сокращают авиапарк российских авиакомпаний
российские авиакомпании под влиянием западных санкций, которые ограничили поставки новых самолетов и запретили обслуживание имеющихся, начали терять самолеты.
Об этом со ссылкой на данные росавиации пишет The Moscow Times.
С конца октября 2023 по 26 июня 2024 года количество самолетов, пригодных для полетов в парке 13 крупнейших авиаперевозчиков россии, уменьшилось на 3%, до 693 единиц. Это следует из данных росавиации.
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По данным реестра росавиации, больше всего самолетов за отчетный период выведено из эксплуатации в компании «россия» (группа Аэрофлот) — 12 судов. В парке авиакомпании всего числится 124 самолета, из которых 19 находятся на консервации.
Как сообщалось, в россии наблюдается коллапс в гражданской авиационной отрасли. Неисправности гражданских судов участились после того, как западные санкции отрезали рф от сертифицированного ремонта лайнеров и поставок оригинальных запчастей. Таким образом, из-за вторжения в Украину кремль напрямую подвергает свое население смертельной опасности.
По материалам:
Корреспондент.net
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