Западные санкции сокращают авиапарк российских авиакомпаний Сегодня 21:30 — Мир

Западные санкции сокращают авиапарк российских авиакомпаний

российские авиакомпании под влиянием западных санкций, которые ограничили поставки новых самолетов и запретили обслуживание имеющихся, начали терять самолеты.

Об этом со ссылкой на данные росавиации пишет The Moscow Times.

С конца октября 2023 по 26 июня 2024 года количество самолетов, пригодных для полетов в парке 13 крупнейших авиаперевозчиков россии, уменьшилось на 3%, до 693 единиц. Это следует из данных росавиации.

По данным реестра росавиации, больше всего самолетов за отчетный период выведено из эксплуатации в компании «россия» (группа Аэрофлот) — 12 судов. В парке авиакомпании всего числится 124 самолета, из которых 19 находятся на консервации.

Как сообщалось, в россии наблюдается коллапс в гражданской авиационной отрасли. Неисправности гражданских судов участились после того, как западные санкции отрезали рф от сертифицированного ремонта лайнеров и поставок оригинальных запчастей. Таким образом, из-за вторжения в Украину кремль напрямую подвергает свое население смертельной опасности.

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