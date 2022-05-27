Запад рассматривает идею снять санкции с российских олигархов за финансирование восстановления Украины — AP — Finance.ua
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Запад рассматривает идею снять санкции с российских олигархов за финансирование восстановления Украины — AP

Сегодня 16:38Мир
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Западные союзники рассматривают вопрос, возможно ли разрешить российским олигархам откупиться от санкций и использовать эти деньги для восстановления Украины.
Об этом пишет Associated Press со ссылкой на официальных лиц, знакомых с этим вопросом.
Заместитель премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд предложила эту идею на встрече министров финансов «Большой семерки» в Германии на прошлой неделе. По словам одного из чиновников, Фриланд подняла этот вопрос после того, как олигархи поговорили с ней об этом.
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Он рассказал, что Киев в курсе этих обсуждений. И добавил, что в пользу Запада будет также, если олигархи отграничатся от президента путина и обеспечат финансирование Украины.
Предложение было сделано в контексте предоставления Украине дополнительных денег и того, как замороженные средства и активы олигархов могут стать источником финансирования.
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Сейчас это всего лишь идея, сказал чиновница, но западные союзники проявили интерес.
Предложение может помочь устранить юридические препятствия для властей в таких странах, как Германия, где планка конфискации замороженных активов очень высока. Добровольно отказавшись от части своего состояния за границей, олигархи избавили бы западных правительств от проблемы поиска путей конфискации этих активов.
По материалам: hromadske.tv
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