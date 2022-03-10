Запад «объявил дефолт» по своим обязательствам перед россией — Finance.ua
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Запад «объявил дефолт» по своим обязательствам перед россией

Сегодня 18:26Казна и Политика
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Глава Минфина рф Антон Силуанов заявил, что заморозка золотовалютных резервов России рядом стран является объявлением дефолта по обязательствам перед РФ.
«Запад объявил дефолт по своим финансовым обязательствам перед Россией, заморозил наши золотовалютные резервы», — сказал он, выступая на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
Выплачивать свои долги Москва будет в рублях, конвертировать которые можно будет при разморозке резервов, отметил он.
Напомним, Fitch понизило долгосрочный рейтинг России до уровня «дефолт неизбежен».

Справка Finance.ua:

  • Bloomberg пишет, что льготный период по российским внешним облигациям 2023 и 2043 годов заканчивается 15 апреля — шансы рф осуществить выплаты все меньше, и просрочка в апреле означает дефолт «как в Венесуэле»;
  • агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси в иностранной и национальной валюте с уровня B до CCC, краткосрочные — до С с В. Там считают, что Беларусь объявит дефолт в течение следующих 12 месяцев.
По материалам: Інтерфакс
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