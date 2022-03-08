россия может в апреле объявить дефолт «как Венесуэла» — Morgan Stanley — Finance.ua
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россия может в апреле объявить дефолт «как Венесуэла» — Morgan Stanley

Сегодня 12:05Мир
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россия может в апреле объявить дефолт «как Венесуэла» — Morgan Stanleyроссия может в апреле объявить дефолт «как Венесуэла» — Morgan Stanley, economictimes.indiatimes.com
Льготный период по российским внешним облигациям 2023 и 2043 годов заканчивается 15 апреля — шансы рф осуществить выплаты все меньше, и просрочка в апреле означает дефолт «как в Венесуэле».
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Саймона Вейвера, старшего стратегиста в сфере суверенного кредитования для развивающихся стран в Morgan Stanley.
По данным Morgan Stanley & Co, шансы россии осуществить выплаты по внешнему долгу уменьшаются, поскольку цены на облигации падают, в стране наступает рецессия и нарастают ограничения по выплатам после вторжения в Украину.
«Мы видим дефолт как самый вероятный сценарий», — написал Вейвер. «В случае дефолта вряд ли ситуация будет обычной — сравнение с Венесуэлой, в то же время, будет наиболее точным».
Дефолт может наступить уже 15 апреля, когда закончится 30-дневный льготный период по выплатам, которые российское правительство задолжало по долларовым облигациям в 2023 и 2043 годах.
Хотя котировки госдолга редко падают до однозначных цифр, в Morgan Stanley считают, что российские облигации «могут приблизиться». Ливан и Венесуэла являются единственными последними примерами столь низкого снижения долга страны.
Южноамериканская страна и ее государственная нефтяная компания Petroleos de Venezuela SA объявили дефолт на сумму 60 миллиардов долларов более четырех лет назад.
По словам Вейвера, россия сродни Венесуэле, поскольку у нее также есть значительные нефтяные активы, которые могут работать только после снятия санкций.
Кроме того, Morgan Stanley отмечает неопределенность относительно того, позволят ли банкам США принимать купонные платежи от Министерства финансов россии, даже если такие выплаты будут.

Российский экономический корабль, иди на##й

По материалам: Економічна Правда
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