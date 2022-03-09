Fitch снизил кредитный рейтинг россии с В до С — Finance.ua

Fitch снизил кредитный рейтинг россии с В до С

Сегодня 19:04 — Мир

Fitch снизил кредитный рейтинг россии с В до С

Рейтинговое агентство Fitch снизило кредитный рейтинг россии с В до С. Рейтинг «C» отражает мнение Fitch о том, что суверенный дефолт неизбежен.

Об этом сообщил Fitch Ratings.

Отмечается, что это решение принято после того, как 2 марта агентство снизило рейтинг до B с негативным прогнозом. Но, по мнению Fitch, происходившие с того времени изменения еще больше подорвали готовность россии обслуживать государственный долг.

Среди причин называются указ президента РФ от 5 марта, который потенциально может привести к деноминации платежей за суверенный долг в иностранной валюте; принятие постановлений центробанка россии, которыми был ограничен перевод долговых купонов облигаций федерального займа в национальной валюте нерезидентам.

«В целом, дальнейшее ужесточение санкций и предложения, которые могут ограничить торговлю энергоресурсами, увеличивают вероятность политического ответа россии, который будет включать, по крайней мере, выборочную невыплату суверенных долговых обязательств», — отмечается в сообщении рейтингового агентства.

Также, по его мнению, возрос риск установления технических барьеров для обслуживания долга, в том числе из-за прямой блокировки перевода средств, либо из-за систем клиринга и расчетов.

Следующее снижение рейтинга может произойти в случае невыполнения уплаты Россией коммерческого долга в установленные льготные периоды.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью