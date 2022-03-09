Агентство S&P понизило рейтинг Беларуси до «мусорного» — Finance.ua
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Агентство S&P понизило рейтинг Беларуси до «мусорного»

Сегодня 19:29Мир
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Агентство S&P понизило рейтинг Беларуси до «мусорного»Агентство S&P понизило рейтинг Беларуси до «мусорного»
Агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси в иностранной и национальной валюте с уровня B до CCC, краткосрочные — до С с В.
В то же время рейтинги помещены на пересмотр с негативным прогнозом.
«Международные санкции, введенные в отношении Беларуси в связи с ее участием в военной интервенции россии против Украины, жесткие, и мы ожидаем их дальнейшего усиления. Мы считаем, что эти санкции серьезно подорвут белорусскую экономику и создадут значительный риск для финансовой стабильности. В отсутствие непредсказуемого положительного развития мы теперь считаем вероятным, что Беларусь объявит дефолт в течение следующих 12 месяцев», — считают в S&P.
При этом размещение рейтингов на пересмотр с отрицательным прогнозом означает возможность их снижения в ближайшие недели. Следующая публикация рейтингов Беларуси запланирована на 18 марта.
Комментируя возможность финансовой поддержки Беларуси со стороны россии, эксперты агентства считают, что «такая поддержка может вызвать все большие сомнения ввиду масштабов нестабильности финансового рынка и экономического давления на саму россию — мы считаем, что это может иметь прямые негативные последствия для способности Беларуси обслуживать свой коммерческий долг».
Кроме того, с учетом сообщений об усилении участия Беларуси в украинском конфликте эксперты агентства не исключают, что «это может привести к дополнительным, более жестким санкциям».
8 марта долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Беларуси в иностранной валюте с B до CCC снизило агентство Fitch.
По материалам: НВ
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