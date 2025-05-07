Замораживание войны: Келлог озвучил новый план США — Finance.ua

Замораживание войны: Келлог озвучил новый план США Сегодня 10:00

Замораживание войны: Келлог озвучил новый план США

Вашингтон озвучил идею демилитаризованной зоны, которую будут контролировать обе стороны.

Об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины и россии Кит Келлог, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Он не исключил, что война может быть заморожена по нынешней линии фронта, а вдоль нее будет создана 30-километровая демилитаризированная зона.

По его словам, украинская армия и армия рф могут отойти на 15 км от нынешней линии столкновения с обеих сторон. Это позволит создать демилитаризованную зону и наблюдать за ней.

«Это будет 30-километровая зона, которую можно будет контролировать», — сказал Келлог.

По его словам, если россия согласится на такой вариант замораживания войны, президент США Дональд Трамп сможет обеспечить его выполнение на практике.

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Спецпосланник также добавил, что европейские партнеры намерены ввести миротворческие войска, но они будут размещены на правом берегу, а не на левом берегу Украины по Днепру.

Режим перемирия

Недавно российский диктатор владимир путин объявил с 8 по 11 мая «перемирие» в войне против Украины.

Келлог подверг критике это предложение и назвал идею главы Кремля абсурдной, так как прекращать огонь необходимо по меньшей мере на 30 дней.

По словам Лаврова, Москва опасается, что во время перемирия с Украиной ее западные партнеры помогут укрепить ВСУ.

Ранее Келлог отметил, что Киев вроде бы согласился на «22 конкретных условия» США о прекращении войны с рф.

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