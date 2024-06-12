Замминистра сказал, сколько денег нужно для интеграции экономики Украины в ЕС — Finance.ua

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Замминистра сказал, сколько денег нужно для интеграции экономики Украины в ЕС

Казна и Политика
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Замминистра сказал, сколько денег нужно для интеграции экономики Украины в ЕС
Замминистра сказал, сколько денег нужно для интеграции экономики Украины в ЕС
Для того, чтобы достичь среднего уровня показателей ВВП на душу населения, существующего в Евросоюзе, и успешно интегрироваться в ЕС, Украине потребуется от 10 до 30 млрд евро ежегодно инвестиций в течение следующих десяти лет.
Об этом заявил на Международной конференции по восстановлению Украины в Берлине замминистра экономики Алексей Соболев.
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«Если взглянуть на долгосрочную перспективу для успешной интеграции Украины в ЕС, нам нужны будут инвестиции. По нашим оценкам, нам понадобится от 10 до 30 млрд евро инвестиций в год, чтобы в течение следующих десяти лет достичь средних показателей ВВП на душу населения в ЕС», — отметил представитель правительства Украины.
Он подчеркнул, что такой уровень инвестирования позволит состояться интеграции Украины в Европейский Союз, и это критически важно. Для сравнения он привел прошлогодние цифры в, когда в Украину было вложено более 4 млрд евро, что стало даже большим показателем, чем в годы до полномасштабного вторжения. Однако этого также пока недостаточно, подчеркнул Соболев.
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По его словам, в обеспечении потока инвестиций основную роль будет играть бизнес. Поэтому для того чтобы улучшить инвестиционную привлекательность, Украина продолжает работать над реализацией реформ и обязательств.
«Украина выполняет свою часть, и мы будем надеяться на лучшее сотрудничество с частным сектором, чтобы обеспечить возможность инвестировать в Украину», — отметил замминистра.
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Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль ранее также заявлял, что Украине требуется от 10 до 30 млрд долларов ежегодных инвестиций в следующие 10 лет.
А министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщала, что Украина демонстрирует экономическую устойчивость, но для быстрого роста нам нужно в 12−13 млрд долл. инвестиций прямо сейчас, не дожидаясь окончания войны.
По материалам:
Укрінформ
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