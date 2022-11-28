Закрытые данные: каких публичных реестров не хватает бизнесу (исследование) — Finance.ua

Закрытые данные: каких публичных реестров не хватает бизнесу (исследование) Сегодня 09:01 — Личные финансы

Закрытые данные: каких публичных реестров не хватает бизнесу (исследование)

Компания YouControl опросила пользователей, каких открытых данных им не хватает и как отсутствие реестров повлияло на их жизнь и бизнес. В опросе, проходившем в начале ноября, приняла участие тысяча респондентов. Среди них: частные предприниматели, юристы, бухгалтеры, специалисты по безопасности, госслужащие, журналисты, аналитики, маркетологи и другие профессии.

Каких данных из реестров не хватает

Как показали результаты опроса, больше всего людям не хватает общих регистрационных данных компаний. Почти 43% респондентов ответили, что нуждаются в информации о местонахождении организаций, участников, директоров предприятий и т.д. Эти данные обеспечивает закрытый сегодня Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

На втором месте — финансовая отчетность компаний (39%) и данные о налоговой задолженности (34%). Распорядитель данной информации — Государственная налоговая служба.

Также среди наиболее предпочтительных для открытия: реестр недвижимости, декларации чиновников и экологические данные.

Как закрытие реестров влияет на деятельность

Наиболее распространенный ответ: «появились существенные сложности с проверкой контрагентов». О таком негативном факторе отметили 66% респондентов из 679 человек, ответивших на данный вопрос.

Также распространена проблема анализа рынков, поиска новых клиентов, партнеров и поставщиков — 28%.

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Для 24% ухудшилась эффективность стандартных бизнес-процессов.

Также среди существенных проблем: рост расходов на сбор и анализ данных, ущерб бизнесу от сотрудничества с непроверенными рисковыми партнерами, остановка части важных бизнес-процессов. Еще 18% респондентов отметили, что закрытие ряда публичных реестров имеет негативные последствия для страны в целом.

Какие данные нужно открыть

Учитывая результаты опроса и по собственным наблюдениям команды YouControl, остается очевидным, что в открытии нуждаются:

Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Реестр необходим для верификации, анализа и мониторинга зарегистрированных компаний. Отсутствие возможности для идентификации и проверки фирм, их руководителей, учредителей и конечных бенефициаров создает ряд проблем при сотрудничестве между контрагентами, усугубляет риски финансовой системы и генерирует многочисленные нарушения требований законодательства в сфере финансового мониторинга. В частности, в части обнаружения «российского следа».

Реестр необходим для верификации, анализа и мониторинга зарегистрированных компаний. Отсутствие возможности для идентификации и проверки фирм, их руководителей, учредителей и конечных бенефициаров создает ряд проблем при сотрудничестве между контрагентами, усугубляет риски финансовой системы и генерирует многочисленные нарушения требований законодательства в сфере финансового мониторинга. В частности, в части обнаружения «российского следа». Финотчетность от ГНС и Госстата. Из-за закрытия этих данных тысячи бизнесменов, общественных деятелей, ученых не получают необходимую информацию о финансовом здоровье украинских компаний. Данные о налоговой задолженности критические для нормального функционирования банков и финансовых посредников, а также других хозяйствующих субъектов с точки зрения соблюдения практик надлежащей налоговой осмотрительности. Компании сталкиваются с ситуациями, когда им отказывают в кредитовании или не допускают к участию в грантах из-за устаревшей информации о налоговой истории.

Из-за закрытия этих данных тысячи бизнесменов, общественных деятелей, ученых не получают необходимую информацию о финансовом здоровье украинских компаний. Данные о налоговой задолженности критические для нормального функционирования банков и финансовых посредников, а также других хозяйствующих субъектов с точки зрения соблюдения практик надлежащей налоговой осмотрительности. Компании сталкиваются с ситуациями, когда им отказывают в кредитовании или не допускают к участию в грантах из-за устаревшей информации о налоговой истории. Реестр деклараций госслужащих и реестр коррупционеров. Без этих данных значительно ухудшился уровень общественного контроля над действиями власти. Фактически остановился процесс выявления коррупционных рисков чиновников по анализу фактов о динамике имущественного положения декларантов. Есть опасения, что недобросовестные чиновники могут использовать войну для незаконного обогащения. А это особенно критично в условиях дефицита бюджета.

Без этих данных значительно ухудшился уровень общественного контроля над действиями власти. Фактически остановился процесс выявления коррупционных рисков чиновников по анализу фактов о динамике имущественного положения декларантов. Есть опасения, что недобросовестные чиновники могут использовать войну для незаконного обогащения. А это особенно критично в условиях дефицита бюджета. Экологические данные. По словам экспертов, их открытость является критическим условием для охраны окружающей среды и возможности восстановления освобожденных территорий. А еще это обязательное условие членства в ЕС.

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