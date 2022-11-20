Более трети бизнесов в Украине заявили о снижении дохода более чем наполовину — опрос — Finance.ua
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Более трети бизнесов в Украине заявили о снижении дохода более чем наполовину — опрос

Личные финансы
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Более трети бизнесов в Украине заявили о снижении дохода более чем наполовину — опрос
Более трети бизнесов в Украине заявили о снижении дохода более чем наполовину — опрос
В Украине в настоящее время 87% компаний работают по-прежнему или частично, более трети бизнесов заявили о снижении дохода более чем наполовину.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Gradus Research для КМЭФ 2022 года.
Работа. 45% компаний работают по-прежнему, еще 42% работают частично. В первую очередь речь идет о таких индустриях, как информационно-консультационные услуги, оптовая и розничная торговля, но также производство товаров и строительство.
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Доходы. Более трети бизнесов (35%) констатируют снижение дохода больше чем на половину. Еще 23% опрошенных компаний говорят о сокращении доходов на четверть или больше. И только 5% респондентов заявляют об увеличении дохода за время войны.
Персонал. 23% компаний остаются с довоенным количеством персонала или приумножили его. Однако почти такая же доля — 26% компаний должны были сократить свои команды до трети. При этом преимущественно работники имеют меньшую занятость и меньшую оплату (33%) — поскольку это один из механизмов, как сохранить всех людей в компании.
Инфографика: Gradus Research
Инфографика: Gradus Research
Релокация. 61% опрошенных компаний считают, что не нуждаются в релокации. При этом 19% бизнесов либо уже сменили место своей деятельности, либо готовятся это сделать. Большинство (52%) из релоцированных переместились или планируются переместиться в пределах Украины. И только 20% переезжают за границу.
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В основном релоцируются в страны ЕС (83%). Польша — страна № 1 по выбору для перемещения бизнеса. Второй по привлекательности рынок — Германия. Основными драйверами выбора является наличие деловых связей и мест проживания в стране, куда переезжают.

На что тратятся украинские предприниматели и где взять деньги на бизнес? 🧐

По материалам:
Forbes.ua
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