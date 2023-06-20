Законопроект о проверках и штрафах для бизнеса прошел рабочую группу — Гетманцев — Finance.ua
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Законопроект о проверках и штрафах для бизнеса прошел рабочую группу — Гетманцев

Казна и Политика
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Законопроект о проверках и штрафах для бизнеса прошел рабочую группу — Гетманцев
Законопроект о проверках и штрафах для бизнеса прошел рабочую группу — Гетманцев
Законопроект, который должен отменить льготы для бизнеса и вернуть проверки (№ 8401), обсудили на рабочей группе.
Об этом сообщает глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
По словам нардепа, сейчас самый сложный и болезненный вопрос — возобновление проверок.
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В ходе рабочей группы стороны нашли критерии, упреждающие добросовестный бизнес от проведения проверок:
  • уровень уплаты налога на прибыль ниже на 50% и больше среднеотраслевого;
  • уровень уплаты НДС ниже на 50% и больше среднеотраслевого;
  • дебиторская задолженность превышает кредиторскую более чем в два раза;
  • заработная плата, начисленная/выплаченная налоговым агентом, меньше средней по региону в соответствующей отрасли;
  • общая сумма расходов на предпринимательскую деятельность 75% или более общегодового налогооблагаемого дохода, при условии, что сумма задекларированного дохода составляет 10 млн грн и более.
Гетманцев добавил, что такие критерии обсчитываются по итогам 2021 года.
По вопросу применения РРО поддержали позицию малого торгового бизнеса в отношении необходимости упрощения формы чека и уменьшения штрафов.
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Также согласовали редакцию по оставлению моратория для прифронтовых территорий.
Кроме этого, были внесены нормы по продлению сроков регистрации волонтеров и уточнили нормы перехода с 2% для плательщиков НДС.
Напомним, 29 мая нардепы в первом чтении проголосовали за правительственный законопроект № 8401, который упраздняет «военные» льготы для бизнеса. Документ предусматривает возврат налоговых проверок, отмену упрощенки в 2% и возобновление штрафов за неиспользование РРО. Эти льготные нормы нардепы приняли еще в начале войны — в марте 2022 года.
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Возврат к довоенному налогообложению — требование МВФ. Принятие законопроекта обеспечит выполнение меморандума по МВФ об экономической и финансовой политике от 8 декабря 2022-го (в конце марта украинское правительство и МВФ договорились о четырехлетней программе финансирования на $15,6 млрд) и будет способствовать увеличению налоговых поступлений в 2023 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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