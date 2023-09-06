Закарпатские таможенники изъяли партию Starlink на 170 тыс. грн, которую пытались ввезти под видом гуманитарной помощи — Finance.ua
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Закарпатские таможенники изъяли партию Starlink на 170 тыс. грн, которую пытались ввезти под видом гуманитарной помощи

Криминал
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Таможенная служба сообщила о задержании коммерческой партии спутниковых терминалов Starlink, которые пытались ввезти в Украину под видом гуманитарной помощи. Инцидент произошел на украино-венгерской границе на таможенном посту «Астей».
Отмечается, что во время таможенно-пограничного контроля 36-летний водитель туристического автобуса, возвращавшегося из стран Евросоюза в Ивано-Франковск, задекларировал перемещение исключительно гуманитарной помощи. Так, согласно предоставленным документам, на адрес общественной организации в г. Сятин направлялись из Мадрида 19 комплектов терминалов Starlink Kit. Совокупная стоимость терминалов составляет 170 тыс. грн.
Закарпатские таможенники изъяли партию Starlink на 170 тыс. грн, которую пытались ввезти под видом гуманитарной помощи
Однако в ответ на обращение таможенников указанная общественная организация опровергла, что она является получателем гуманитарной помощи в виде спутниковых терминалов.
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В этой связи за попытку перемещения товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля в отношении водителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.
В настоящее время спутниковые терминалы временно изъяты таможенниками. Дело направят в суд для дальнейшего разбирательства. Нарушителю грозят штрафные санкции в виде взыскания 100% от стоимости предметов правонарушения с их последующей конфискацией.
По материалам:
ITC.ua
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