Зафиксировано распространение вредоносных программ через Telegram: при чем здесь «Резерв+» — Finance.ua

Зафиксировано распространение вредоносных программ через Telegram: при чем здесь «Резерв+» Сегодня 16:12 — Финтех и Карты

Зафиксировано распространение вредоносных программ через Telegram: при чем здесь «Резерв+»

Правительственная команда реагирования CERT-UA получила информацию о распространении через учетную запись @reserveplusbot сообщений о необходимости установки «специального программного обеспечения» с прикрепленным архивом «RESERVPLUS.zip».

Об этом сообщила Госслужба защиты информации.

Установлено, что архив содержит вредоносное программное обеспечение MEDUZASTEALER, которое ворует файлы.

Учетная запись @reserveplusbot создана под видом Телеграм-бота, имитирующего техническую поддержку приложения для призывников, военнообязанных и резервистов «Резерв+». Следует заметить, что такая учетная запись в мае 2024 года действительно отмечалась как один из контактов технической поддержки «Резерв+».

Детали инцидента выясняются. Командой CERT-UA приняты меры по минимизации угрозы.

Госслужба защиты информации обращает внимание, что ссылки на контакт в мессенджере Телеграм, которые были опубликованы ранее, в том числе на официальных страницах государственных органов, ведут на злонамеренную учетную запись.

Поэтому просят воздержаться от взаимодействия с аккаунтом Телеграм @reserveplusbot и загрузки с него каких-либо файлов.

Если подозреваете, что могли стать жертвами атаки, немедленно обращайтесь в CERT-UA

Тел. +38 (044) 281-88-25 .

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