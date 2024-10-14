В Украине будут судить хакера-вымогателя за миллиардный ущерб, причиненный иностранным компаниям — Finance.ua
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В Украине будут судить хакера-вымогателя за миллиардный ущерб, причиненный иностранным компаниям

Криминал
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В Украине пройдет суд над хакером, который был участником международной группировки. Он помогал шантажировать иностранные компании Европы и Северной Америки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Как отметили правоохранители, 49-летний киевлянин был одним из самых активных участников международной хакерской группировки. Украинская полиция присоединилась к международной операции против группировки с участием Европола, Евроюста и не только.
В ходе обысков были обнаружены криптоактивы на сумму более 24 миллионов гривен, девять элитных автомобилей и 24 земельных участка общей площадью почти 12 га.
В частности, группировка заблокировала более 4 тысяч информационных систем норвежского предприятия и зашифровала информацию, которая там содержалась. После этого злоумышленники требовали 2500 биткоинов (348 млн. гривен) за дешифрование. Сумма ущерба компании составила 8,9 млн евро.
При этом общая сумма ущерба, причиненного хакерами компаниям во Франции, Германии, США, Норвегии, Нидерландах и Канаде, составила более 3 млрд гривен.
В ноябре 2023 года украинского хакера уведомили о подозрении. В сентябре этого года было завершено досудебное расследование, обвинительный акт был направлен в суд. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
По материалам:
РБК-Україна
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