Задний привод и электромотор: Honda возродит культовый спорткар 2000-х (фото) — Finance.ua

Задний привод и электромотор: Honda возродит культовый спорткар 2000-х (фото) Сегодня 03:22 — Технологии&Авто

Задний привод и электромотор: Honda возродит культовый спорткар 2000-х (фото)

Honda готовит несколько новых спортивных электромобилей к 2030 году. Одним из них станет преемник культового спорткара Honda S2000. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Осенью Honda отмечает 75-летний юбилей. Чтобы отметить это событие, компания может представить преемника спорткара Honda S2000, который выпускался с 1999 по 2009 год.

Слухи подогревают тот факт, что оригинальная Honda S2000 также была создана в честь 50-летия бренда. Другими «юбилейными» моделями были S500, S600 и S800.

Читайте также Sony и Honda совместно выпустят электромобиль более чем за $100 000

В издании Car Magazine поделились, что Honda «готовит свой первый полностью электрический спортивный автомобиль». Журналисты отметили, что эта модель будет сильно отличаться от конкурентов.

По слухам, преемника Honda S2000 построят на новой архитектуре e: N. Новинку могут оснастить одним или двумя электромоторами, установленными сзади.

Вполне вероятно и появление заряженной версии Type R. В Honda отметили, что эти модификации не предназначены исключительно для моделей с ДВС.

Оригинальная Honda S2000 оснащалась 2,0- и 2,2-литровым атмосферным двигателем мощностью 247 и 239 л.с. соответственно. Разгон от 0 до 100 км/ч занимал около 6 секунд.

Сколько бы ни стоило ваше авто, главное при путешествиях — ваша безопасность. Поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.