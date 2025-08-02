Почему автомобили Toyota очень редко бывают на СТО — Finance.ua

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Почему автомобили Toyota очень редко бывают на СТО

Технологии&Авто
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Почему автомобили Toyota очень редко бывают на СТО
Почему автомобили Toyota очень редко бывают на СТО
Многие водители мечтают об автомобиле, которому потребуется только плановое техобслуживание и не будет лишних затрат на ремонты. Как утверждают автомеханики со всего мира, такая мечта вполне реальна — если речь идет о Toyota. Этот бренд десятилетиями сохраняет статус одного из самых надежных на мировом рынке.
Специалисты по британскому сервису Prestige Services and Maintenance отмечают, что большинство владельцев Toyota обращаются в СТО исключительно для замены смазки, тормозных колодок или других расходных материалов. Настоящие поломки — редкость. Один из механиков в TikTok даже признался, что хоть и является фанатом Ferrari, но самым надежным авто считает именно Toyota: «Любая Toyota. Они действительно не ломаются».
Похожего мнения придерживается и легендарный американский автомеханик и блогер Скотти Килмер. По его словам, секрет долговечности автомобилей Toyota — в простых, проверенных инженерных решениях без лишней сложной электроники. Именно благодаря такому подходу японские машины реже выходят из строя, а их обслуживание стоит гораздо дешевле.
Среди самых надежных моделей эксперты особенно выделяют Toyota RAV4 и Corolla. Последняя уже годами пользуется популярностью на вторичном рынке, в том числе в Украине. Она не только редко ломается, но и обладает высокой безопасностью, надежной управляемостью и удобным салоном. Благодаря переднему приводу Corolla уверенно держится на скользкой дороге, а ее универсальность делает ее отличным выбором для любых поездок.
По материалам:
mmr.ua
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