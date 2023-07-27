Sony и Honda совместно выпустят электромобиль более чем за $100 000 — Finance.ua
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Sony и Honda совместно выпустят электромобиль более чем за $100 000

Технологии&Авто
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Sony и Honda совместно выпустят электромобиль более чем за $100 000
Sony и Honda совместно выпустят электромобиль более чем за $100 000
Электромобиль Afeela EV, о котором Sony и Honda объявили в этом году на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе, станет смартфоном на колесах. Как стало известно, такие возможности ему обеспечит чип Qualcomm.
По предварительным оценкам на рынке Afeela EV появится в 2026 году. Никаких подробностей о трансмиссии автомобиля пока нет. Известно, что электромобиль получит около 45 датчиков, включая лидера, восемь камер и встроенный искусственный интеллект (AI). Теоретически электромобиль Sony-Honda получит автопилот 3 уровня автономности SAE. Это предполагает полностью самостоятельное вождение и готовность водителя взять управление на себя по запросу системы.
Sony и Honda совместно выпустят электромобиль более чем за $100 000
В основу электромобиля ляжет еще не представленная платформа Honda — e: Architecture. Sony предоставит несколько цифровых технологий и медиаконтент из своих фильмов, музыки и видеоигр.
Производство Afeela EV наладят в 2025 году на одном из заводов Honda в Огайо. Ожидается, что будущий электромобиль будет мекосерийным нишевым продуктом стоимостью более 100 000 долларов.

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По материалам:
newsyou.info
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