Задерживают выплаты для ВПЛ: что делать и куда обращаться — Finance.ua
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Задерживают выплаты для ВПЛ: что делать и куда обращаться

Личные финансы
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Задерживают выплаты для ВПЛ: что делать и куда обращаться
Задерживают выплаты для ВПЛ: что делать и куда обращаться
В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий объяснили, что делать, когда задерживают выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).
Выплаты внутриперемещенным лицам начисляются трижды в месяц: 3-го, 12-го или 23-го числа. Сама выплата происходит раз в месяц.
Если происходят задержки и выплаты не поступают больше месяца — это технические проблемы, которые следует устранять как можно быстрее.

Что делать, если выплаты ВПЛ задерживают

Гражданам следует обратиться в орган соцзащиты по месту фактического пребывания и выяснить причину. Там обязаны вас принять — независимо от того, где вы зарегистрированы.
Куда еще можно обратиться? Кроме органов соцзащиты, граждане могут обратиться:
  • в ЦПАУ;
  • в Минреинтеграции на телефоны горячей линии по кризисным вопросам 15-48;
  • по номеру горячей линии Офиса уполномоченного по вопросам ВПО +38 (066) 813-62-39.
Кроме того, можно отправлять сообщения в мессенджеры и комментарии под сообщениями на официальных страницах ведомств в социальных сетях.
Глава Минреинтеграции Ирина Верещук подчеркнула, что власти реагируют на любой формат обращений. В правительстве работает целая группа: Минсоцполитики, Минцифры, Минреинтеграции, которая решает такие проблемы.
«Очень многим уже смогли решить вопрос. Так что, пожалуйста, обращайтесь — поможем! Выплаты от государства будут начислены и дойдут до получателей», — заявила она.

Справка Finance.ua:

  • напомним, внутренне перемещенные лица, которые эвакуировались в Днепропетровскую, Киевскую, Сумскую или Хмельницкую области, могут получить денежную помощь в размере 6600 грн. Детали читайте здесь;
  • Некоторые украинцы могут получить двойную компенсацию от государства на оплату коммунальных услуг в отопительный сезон. Для этого владельцам жилья нужно подать заявление в местные органы власти и добавить документы, удостоверяющие личность.
По материалам:
visitukraine.today
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