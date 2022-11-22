Задаток при купле-продаже квартиры: что нужно знать — Finance.ua

Задаток при купле-продаже квартиры: что нужно знать Сегодня 13:02 — Личные финансы

Задаток при купле-продаже квартиры: что нужно знать

В купле-продаже недвижимости задаток выполняет роль «стабилизатора» положения обеих сторон: продавец получает денежное подтверждение серьезных намерений клиента, а покупатель за определенную сумму бронирует приобретение квартиры.

Задаток направлен на выполнение основного обязательства (договора о купле-продаже) и без него не существует, то есть предварительно переданные деньги за недвижимое имущество не могут считаться задатком.

Информируем, что важно при внесении задатка за квартиру и что нужно, чтобы этот платеж сработал; возвращается ли задаток и является ли он гарантией заключения договора купли-продажи квартиры.

В каких ситуациях применяют задаток при купле-продаже квартиры

Промежуточный этап в купле-продаже квартиры, когда стороны в общем-то достигли взаимопонимания, но еще согласовывают дополнительные вопросы, урегулировать сложно. Один из способов не потерять предварительную договоренность о покупке жилья — деньги.

Задаток — это финансовое подкрепление того, что стороны не передумают заключать основное соглашение. Применяют его, например, в следующих ситуациях:

задаток оформляют по инициативе покупателя: он твердо намерен купить жилье, но полной суммы для сделки не хватает. Чтобы не потерять товар, клиент платит продавцу задаток, а за оговоренное время собирает необходимую для покупки сумму;

он твердо намерен купить жилье, но полной суммы для сделки не хватает. Чтобы не потерять товар, клиент платит продавцу задаток, а за оговоренное время собирает необходимую для покупки сумму; задаток вносят по инициативе продавца: клиент решил приобрести квартиру, однако документация на нее не упорядочена или жилье еще не готово для реализации. Чтобы не упустить покупателя, продавец его «привязывает», прося о задатке, а за установленный период улаживает вопросы с документами на квартиру.

Как правильно внести задаток за квартиру

Чтобы задаток за квартиру выполнил свою функцию — сохранил намерения покупателя и продавца по реализации квартиры, а при спорных ситуациях не был потерян — нужно правильно его оформить. И важно в этом — само оформление, то есть документальное подтверждение уплаты задатка. Без этого вносить сумму за будущую покупку не советуем.

Поэтому, чтобы безопасно внести задаток за квартиру, нужно прописать этот аспект в предварительном или основном договоре купли-продажи, где, в частности, указать:

кто и кому вносит задаток;

за что производит эту предоплату;

сумму задатка;

обязательства и ответственность сторон;

штрафные санкции;

сроки действия сделки.

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Документ следует заверить нотариально. Так как при возникновении недоразумений между сторонами и, скажем, обращении в суд он будет основой для рассмотрения дела.

Продавец, в свою очередь, должен написать расписку о полученных от клиента средствах.

Сумма задатка входит в полную стоимость недвижимости.

Возвращается ли задаток за квартиру

Задаток часто отождествляют с авансом. Однако главное отличие этих платежей в том, что аванс возвращается, если сделка не состоялась, несмотря на то, по чьей вине это произошло. Задаток «работает» более кардинально: его возвращают не во всех случаях.

Согласно действующему законодательству, если сделка купли-продажи недвижимости не состоялась по вине покупателя, задаток не возвращается. Если же сделка «сорвалась» в результате несоблюдения обязательств продавцом, он должен отдать задаток клиенту, еще и в двойном размере (в частности, по решению суда).

Следовательно, задаток — это важный платеж на пути к покупке квартиры. Его вносят с подписанием предварительного или основного договора. Без него предварительная плата за недвижимость считается авансом. Сумма задатка рассчитывается (преимущественно от 10%) от полной стоимости квартиры. Несмотря на это, задаток не гарантирует, что сделка по покупке недвижимости будет заключена.

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